Сергей Приходько назначен первым замглавы аппарата правительства

Сергей Приходько назначен первым заместителем председателя аппарата правительства. Ранее он ушел с должности вице-премьера и не вошел в новый состав правительства.

О новом назначении Сергея Приходько сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров. До этого он в должности вице-премьера возглавлял аппарат кабинета министров. Однако в начале мая премьер-министр Дмитрий Медведев предложил на это место своего однокурсника Константина Чуйченко. На сайте правительства Приходько по состоянию на 16.10 все еще значился председателем аппарата.

Напомним, в феврале Приходько стал фигурантом скандальной ситуации, которая получила название «рыбка-гейт» по псевдониму главной героини. Началось все с публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. ФБК обратил внимание общественности на видеоролики и фото из Инстаграма «девушки с пониженной социальной ответственностью» Анастасии Вашукевич, в которых фигурировали бизнесмен Олег Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько. Уже через день после публикации Роскомнадзор внёс публикацию в Единый реестр запрещённых сайтов по решению суда: Олег Дерипаска выиграл иск к Анастасии Вашукевич за публикацию сведений о его личной жизни без его согласия.

Генеральная прокуратура отказалась от проверки возможной коррупционной составляющей в отношениях вице-премьера РФ Сергея Приходько с миллиардером Олегом Дерипаской.