Пробки Бетанкура
Первые четыре дня с момента открытия моста Бетанкура, соединяющего Васильевский остров и Петроградскую сторону, а также продолжения набережной Макарова (соответственно, появление новой развязки с Западным скоростным диаметром) выдались тяжелыми для автомобилистов. Многие жалуются: и раньше были проблемы с движением, а сейчас стало ещё хуже.
Перед открытием моста в створе Серного острова схему движения, действовавшую во время строительства, поменяли. В частности, Дирекция по организации дорожного движения рассказала о демонтаже двух светофоров и пешеходного перехода на Морской набережной, открытии поворота направо с неё же на Адмиральский проезд и изменении режима работы светофоров на перекрёстке Наличной и Уральской улиц. Последнее любопытно: их настроили так же, как до начала работ – ноября 2016 года. То есть времени, когда новых развязок ещё не существовало.
Итогом стали систематические пробки на Уральской улице от Железноводской до набережной реки Смоленки и в обратном направлении, на пересечении той же Уральской и Наличной улиц, проспекте Кима. Соответственно, серьезные проблемы в час пик возникают и на прилегающих улицах.
Как рассказали «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, схема движения не окончательная и подлежит доработке.
«Мы постоянно проводим мониторинг и следим за ситуацией. Сейчас специалисты думают, как изменить режим работы в том числе светофоров. Возможно, в этом месте Васильевского острова появятся новые дорожные знаки», – говорят в КРТИ.
В ведомстве также отмечают, что каждый раз с открытием новой дороги в городе поток автомобилистов, желающих попробовать обновленные маршруты, возрастает. Как правило, на то, чтобы наладить движение, уходит 2 – 3 недели. Во-первых, к тому моменту водители корректируют трассировку передвижения по городу. Во-вторых, к дорожным службам приходит понимание, как именно развести потоки.
С открытием моста Бетанкура на Васильевском возникла и весьма пикантная ситуация. Связана она с небольшой улицей, ранее и вовсе безымянной. Речь идёт о Флагманской. От Морской набережной до улицы Кораблестроителей 13 мая она стала двусторонней. Но что-то пошло не так. «До открытия съезда с ЗСД на Васильевский остров в декабре 2016 года Флагманская улица не была отмечена на картах, тогда это был безымянный внутриквартальный проезд. Но потом Флагманскую улицу нанесли на карты и сделали односторонней. Местным жителям обещали, что это явление временное», – провёл краткий экскурс в историю проблемы читатель «Фонтанки» Лев.
По его словам, автомобилисты сейчас попросту не обращают внимания на знаки и едут по старой схеме, когда Флагманская улица всё ещё была односторонней. Итог – проезд по встречной полосе и постоянные пробки под аккомпанемент клаксонов. Это всё днём. А по ночам, когда водители легковушек спят, по дороге ездят «большегрузы на намывные территории, хотя при съезде с ЗСД на Васильевский остров висит знак «Движение грузовых автомобилей запрещено». Грузовики, шумные сами по себе, гремят ещё больше из-за разбитого асфальта.
Ситуация обострилась настолько, что на Флагманской появился «народный мститель». Не на чём-нибудь, а на BMW X6. Мужчина попросту перекрывает движение в обоих направлениях: «Он делает вид, что неопытный и не в состоянии развернуться», – рассказал Андрей. Акция неповиновения проходила сегодня, 18 мая, утром уже второй раз. Впервые водитель «БМВ» перекрыл дорогу страждущим около 10 часов утра 17 мая. Пока, как говорят, мужчина цел.
Мы проверили: навигаторы старательно обводят машину в объезд Флагманской улицы. То есть грешить на искусственный интеллект в этой ситуации невозможно. Скорее, на ранее безымянный проулок автомобилисты едут по привычке, ещё и нарушая ПДД.
Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, схема движения на этом участке Васильевского острова, вероятно, до конца не доработана. Что касается Флагманской улицы, на которую больше всего жалуются и автомобилисты, и местные жители, проехать по ней просто так по встречной полосе больше не удастся – обращать внимание на дорожные знаки и учить следовать ПДД там будут сотрудники дорожной полиции.
Мария Цыганкова, "Фонтанка.ру"