Пробки Бетанкура

Открытие нового моста Бетанкура и продолжения набережной Макарова на Васильевском острове сказалось на движении. Пока, скорее, отрицательно. Местные жители бьют в набат: пробки выросли. Дошло до появления «народного мстителя».

Первые четыре дня с момента открытия моста Бетанкура, соединяющего Васильевский остров и Петроградскую сторону, а также продолжения набережной Макарова (соответственно, появление новой развязки с Западным скоростным диаметром) выдались тяжелыми для автомобилистов. Многие жалуются: и раньше были проблемы с движением, а сейчас стало ещё хуже.

Перед открытием моста в створе Серного острова схему движения, действовавшую во время строительства, поменяли. В частности, Дирекция по организации дорожного движения рассказала о демонтаже двух светофоров и пешеходного перехода на Морской набережной, открытии поворота направо с неё же на Адмиральский проезд и изменении режима работы светофоров на перекрёстке Наличной и Уральской улиц. Последнее любопытно: их настроили так же, как до начала работ – ноября 2016 года. То есть времени, когда новых развязок ещё не существовало.

Итогом стали систематические пробки на Уральской улице от Железноводской до набережной реки Смоленки и в обратном направлении, на пересечении той же Уральской и Наличной улиц, проспекте Кима. Соответственно, серьезные проблемы в час пик возникают и на прилегающих улицах.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, схема движения не окончательная и подлежит доработке.

«Мы постоянно проводим мониторинг и следим за ситуацией. Сейчас специалисты думают, как изменить режим работы в том числе светофоров. Возможно, в этом месте Васильевского острова появятся новые дорожные знаки», – говорят в КРТИ.

В ведомстве также отмечают, что каждый раз с открытием новой дороги в городе поток автомобилистов, желающих попробовать обновленные маршруты, возрастает. Как правило, на то, чтобы наладить движение, уходит 2 – 3 недели. Во-первых, к тому моменту водители корректируют трассировку передвижения по городу. Во-вторых, к дорожным службам приходит понимание, как именно развести потоки.

С открытием моста Бетанкура на Васильевском возникла и весьма пикантная ситуация. Связана она с небольшой улицей, ранее и вовсе безымянной. Речь идёт о Флагманской. От Морской набережной до улицы Кораблестроителей 13 мая она стала двусторонней. Но что-то пошло не так. «До открытия съезда с ЗСД на Васильевский остров в декабре 2016 года Флагманская улица не была отмечена на картах, тогда это был безымянный внутриквартальный проезд. Но потом Флагманскую улицу нанесли на карты и сделали односторонней. Местным жителям обещали, что это явление временное», – провёл краткий экскурс в историю проблемы читатель «Фонтанки» Лев.

По его словам, автомобилисты сейчас попросту не обращают внимания на знаки и едут по старой схеме, когда Флагманская улица всё ещё была односторонней. Итог – проезд по встречной полосе и постоянные пробки под аккомпанемент клаксонов. Это всё днём. А по ночам, когда водители легковушек спят, по дороге ездят «большегрузы на намывные территории, хотя при съезде с ЗСД на Васильевский остров висит знак «Движение грузовых автомобилей запрещено». Грузовики, шумные сами по себе, гремят ещё больше из-за разбитого асфальта.

Ситуация обострилась настолько, что на Флагманской появился «народный мститель». Не на чём-нибудь, а на BMW X6. Мужчина попросту перекрывает движение в обоих направлениях: «Он делает вид, что неопытный и не в состоянии развернуться», – рассказал Андрей. Акция неповиновения проходила сегодня, 18 мая, утром уже второй раз. Впервые водитель «БМВ» перекрыл дорогу страждущим около 10 часов утра 17 мая. Пока, как говорят, мужчина цел.

Смотреть в новом окне читатель «Фонтанки» Андрей

Мы проверили: навигаторы старательно обводят машину в объезд Флагманской улицы. То есть грешить на искусственный интеллект в этой ситуации невозможно. Скорее, на ранее безымянный проулок автомобилисты едут по привычке, ещё и нарушая ПДД.

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, схема движения на этом участке Васильевского острова, вероятно, до конца не доработана. Что касается Флагманской улицы, на которую больше всего жалуются и автомобилисты, и местные жители, проехать по ней просто так по встречной полосе больше не удастся – обращать внимание на дорожные знаки и учить следовать ПДД там будут сотрудники дорожной полиции.

Мария Цыганкова, "Фонтанка.ру"