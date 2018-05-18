Рубинштейна пойдет пешком

Улицу Рубинштейна хотят освободить, как минимум, от части машин, заменив их фосфоресцирующими велодорожками и пешеходными зонами. Чиновники не против, но сметы считают по-своему.

Глава Центрального района Андрей Хлутков заявил, что улицу Рубинштейна ждут перемены: на ней появятся широкие тротуары, автомобильное движение будет односторонним. Сказал не все, что знал, и был не понят: чиновника обвинили в том, что он якобы не знает собственного района, ведь улица и так односторонняя, да и пешеходная зона там сравнительно широкая. «Фонтанка» выяснила, что имелось в виду: тротуаров может стать больше, вдоль них могут протянуть светящуюся велодорожку, а за парковку придется платить, если ее вообще оставят.

С чего началось

Над районной администрацией не иронизировали бы в telegram-каналах и других соцсетях, если бы несколько месяцев назад иначе закончилось голосование по проекту «Твой бюджет». В рамках этой программы горожане могут предложить собственную идею в сфере благоустройства, транспортной инфраструктуры или культуры; лучшие выбирает районная комиссия, состоящая из самих участников. Бюджет для каждого из районов составляет 10 млн рублей. «Фонтанка» писала о том, как решили раскидать эти деньги в Центральном районе: 8 млн рублей на благоустройство «Соляного сада», 1 млн — на парк Сан-Галли, остальное — на сквер на углу Мытнинской и 8-й Советской и на установку мемориальной доски изобретателю первого электротрамвая Ф. И. Пироцкому в Дегтярном переулке.

Писала «Фонтанка» и о скандале, который сопровождал это голосование: комблаг заявил, что реконструкция «Соляного сада» «не может быть реализована комитетом», а в качестве необходимого условно-положительного решения со стороны чиновников комиссия представила выдержи из переписки с чиновниками, но не сам документ. Комитет финансов, ответственный за проект, нарушений не увидел; в ведомстве сообщили, что «важна не только буква закона, но и дух» и что регламент не попран, просто имела место «неурегулированность ситуации».

Между тем эта неурегулированность привела к тому, что куском гражданского бюджета обнесли, в частности, проект реконструкции улицы Рубинштейна. Согласно протоколу, максимальная стоимость оценивалась в 9 млн, внести более умеренную заявку автору уже не дали. В итоге проект не смог побороться даже за те 2 миллиона, что оставил конкурентам «Соляной сад», хотя по количеству голосов занял второе место.

Инициаторы оказались людьми активными, написали во все возможные инстанции, включая администрацию президента и губернатора. Обращения покатились ниже по бюрократической лестнице, с ними ознакомились в комитетах и в районной администрации. Окончательных решений не принято, документов не подписано, но Андрей Хлутков не скрывает, что, говоря о будущем улицы Рубинштейна, отталкивался именно от этого проекта. «Пока речь идет о самой идее, которая была подсказана в рамках «Твоего бюджета», – говорит чиновник. – Она направлена на улучшение городской среды, и ее прорабатывают в Смольном. Нужно принять взвешенное решение, которое бы способствовало превращению улицы Рубинштейна в настоящий бренд. Бренд же не может определяться только количеством ресторанов, нужна атмосфера, красота, безопасность».

Что предлагается

«Фонтанка» ознакомилась с предложением, которое, как выяснилось, взяли на вооружение в администрации. Одностороннее движение по Рубинштейна, а также Графскому и Щербакову переулкам сохраняется, ограничение скорости — 50 км в час. По четной стороне Рубинштейна создается платная парковочная зона с максимально возможным увеличением машино-мест за счет сужения тротуара. Платная парковка может появиться и во дворах – с ограничением проезда автомобилей в зависимости от их экологического класса, запретом на въезд в конкретные дни и время суток, а также в выходные и праздники.

«Все это дает возможность грамотно распределить автомобильные потоки улицы Рубинштейна без перевода ее в статус пешеходной зоны, что влечет за собой значительные траты городского бюджета, – говорят авторы. – И за счет доходов, полученных с платных парковок, ежемесячно пополнять бюджет города в среднем на 153,3 тысячи рублей за каждое парковочное место».

Что касается нечетной стороны улицы, то ее превратят в полноценную пешеходную зону за счет переноса автостоянок через дорогу и дополнительного мощения там, где сейчас под парковки оставлены «карманы». Это позволит расширить пространство для размещения велосипедных парковок и террас кафе. Сейчас на улице более 50 точек общепита, места на свежем воздухе есть не у всех. По расчетам авторов проекта, налоги на прибыль и арендная плата за размещение хотя бы тридцати террас принесет за сезон в бюджет города почти 12 млн рублей.

Вдоль нечетной стороны запускается велодорожка, находящаяся на одном уровне с проезжей частью и имеющая буферную зону с озеленением между велополосой и автомобилями. Интересно, что велодорожку предлагается покрыть составом, светящимся в темноте. Авторы уже поговорили с возможными соинвесторами из Китая, провели тесты и даже выбрали необходимый для петербургского климата материал. «Пробные тесты показали, что 30 – 60 минут дневного света достаточно для освещения велодорожки не менее чем на восемь часов, – говорят они. – Данный материал может сохранять светящиеся свойства около двадцати лет». Для безопасности сверху его покрывают песком. Сама по себе одна велодорожка мало меняет ситуацию в районе. Так что проектом предлагается создать связную сеть из трех маршрутов. В нее включены сама улица Рубинштейна, Графский переулок, обе стороны Фонтанки, мост и улица Ломоносова, Аничков и Семеновский мосты.

Что думает город и бизнес

По расчетам авторов, окупается этот город-сад за один год при общих расходах в 23,9 млн рублей. Понятно, что целиком впихнуть это в 10-миллионный лимит «Твоего бюджета» не получится. В комитете финансов «Фонтанке» сообщили, что все результаты зимнего голосования легитимны, никакого пересмотра не планируется.

Насчет велодорожек в центре управления парковками признались, что до 2020 года пускать ее по улице Рубинштейна не собирались. Точно так же не ясно с парковками: расширять платную зону предполагается по концессии, инвестора пока нет. К тому же опыт показывает, что окупить расходы на строительство пока невозможно, для сбора штрафов не хватает нормативной базы. Так что и здесь придется подождать.

Тем не менее идея уже живет какой-то параллельной чиновничьей жизнью, хотя узнать ее бывает сложно. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что предложения по изменению организации парковочного пространства прорабатываются. Для увеличения пешеходного пространства рассматривается сужение проезжей части до 6 метров и расширение до тех же 6 метров тротуаров с обеих сторон ул. Рубинштейна на всем ее протяжении. В плане вынос и переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ, ликвидация 25 существующих парковочных карманов на проезжей части, сохранение гранитного мощения. Как и в описанном проекте, остановку и стоянку транспортных средств запретят с одной стороны; в итоге вместо нынешних 192 машино-мест останется 85. Вот только расчетная стоимость реконструкции улицы с разработкой проекта планировки территории линейного объекта и проектно-сметной документации в 40 раз больше, чем в авторском предложении, — 835 млн рублей.

Андрей Хлутков рассказал и о более радикальных предложениях. «Если тротуары расширят, парковка будет запрещена, ее не останется вообще, – рассказал глава районной администрации. – А в районе «Владимирского пассажа» будет создано парковочное пространство, куда можно будет убрать машины». «Только посчитать количество мест и сделать этот паркинг надо заранее, – говорит руководитель автоклуба «А24» Денис Шубин, — тогда и автомобилисты будут не против. Потому что сейчас у пассажа есть только пыльная парковка, которая всегда занята».

Главу района тревожит еще одна печаль: недовольство со стороны рестораторов, которые, по словам чиновника, не хотят терять парковочные места, а вместе с ними и трафик посетителей. Однако обеденный променад корреспондента «Фонтанки» по улице Рубинштейна показал, что опасения Хлуткова преувеличены. Более или менее его точку зрения подтвердили в «Анонимном обществе усердных дегустаторов». В «Цветочках» сообщили, что улицу вообще можно сделать пешеходной и на посещаемости бара это не скажется. «Расширение пешеходной зоны хорошо бы увязать с разрешением на установку террас, – говорит представитель «Фартука» Осип Фрумкин, указывая на запаркованную часть улицы перед заведением. – Если сейчас вот эти несколько машин убрать и поставить там столы, то мы, конечно, только в плюсе будем». «Если парковку перенесут на одну сторону, то хотелось бы оказаться с другой, – говорит совладелец кафе «Рубинштейн» Наталья Плеханова (четная сторона). – Но вообще я не вижу сильной связи между количеством машино-мест и посещаемостью. Да и не только же в выручке дело, надо что-то для города делать». «Сюда же люди выпить приезжают, – говорит Александр Болтян, бар-менеджер «Бекицер», – так что дело не в автомобилях. А если речь идет о том, что поставщикам будет неудобно подъезжать, то для этого выписываются специальные разрешения, как на пешеходных улицах».

Ресторатор Леонид Гарбар призывает вообще не волноваться по этому поводу. «Посмотрите на Патриаршие пруды, они что, заставлены, что ли? – спрашивает эксперт. – Парковка нужна, если у вас три звезды Michelin в Кудрово. А зайдите в любое заведение на Рубинштейна, посчитайте по рассадке: очевидно же, что не на машинах туда приезжают. А если уж рестораторы там приведут свою улицу в порядок, вымоют, то к ним пешком толпа пойдет».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»