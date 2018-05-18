В ЖК «МореОкеан» ведутся кровельные работы в первом детском саду

Setl City приступила к устройству кровли встроенно-пристроенного детского сада в первом корпусе ЖК «МореОкеан» в Приморском районе Петербурга с плановым сроком сдачи – 2 квартал 2019 года.

Завершаются монолитные работы на втором этаже садика во втором корпусе со сроком ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2019 года.

Для двух домов ЖК комфорт-класса «МореОкеан» спроектированы два детских дошкольных учреждения на 60 малышей каждое. В двухэтажных детских садиках будут работать по 3 группы для детей от 3 до 4, 4-5 и 5-7 лет. В зданиях появятся игровые, спальни, пищеблок и медицинский блок, залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещения для кружков. В игровых комнатах на первых этажах предусмотрены полы с подогревом.

Стены зданий облицуют керамогранитом и смонтируют систему вентилируемого фасада. Доступ маломобильных групп людей на второй этаж будет осуществляться с помощью подъемной платформы.

Setl City благоустроит и озеленит дворы перед детскими садами – рядом с каждым из них появятся по три игровых площадки для детей младшего, среднего и старшего возраста, а также спортивная площадка.

ЖК комфорт-класса «МореОкеан» представляет собой 2 жилых дома высотой 25 этажей. Проект отличается оригинальной архитектурной концепцией – за счет безрамного остекления лоджий будет создан эффект сверкающей поверхности, напоминающей водную гладь. Несколько дней назад администрация Приморского района сообщила о начале строительства экопарка площадью 75 га в 500 метрах от жилого комплекса Setl City. Для нового парка разработана уникальная концепция, в ее основе – идея соседства городской среды и живой природы.

Брокером проекта «МореОкеан» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "МореОкеан" - застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moreokean/declarations