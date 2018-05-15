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24.05.2018 20:59

Трамвай до Славянки запустят оптимисты

Смольный выбрал концессионера для запуска трамвая от Купчино через Шушары в Славянку. Победитель просит от бюджета меньшего финансового участия, чем конкурент.
Трамвай до Славянки запустят оптимисты
Коллаж/"Фонтанка.ру"/Светлана Холявчук/Интерпресс

ООО «БалтНедвижСервис», созданное ГК «АБЗ-1» и Газпромбанком, еще на стадии конкурса ошарашило всех финансовой самостоятельностью. При том, что участники могли предложить бюджету вложиться на всем протяжении концессии на 89,6 млрд рублей, компания заявила, что ей хватит и 58,1 млрд. 

Информация о победителе появилась на сайте торгов 24 мая. По информации "Фонтанки", могло это случиться и раньше, однако последнюю необходимую подпись – вице-губернатора Игоря Албина – заполучили только на экономическом форуме.

Аналогов такому 35-процентному снижению в Петербурге в последнее время не было. Смольный, не веря своему счастью, как бы произнес «гроссмейстер пожертвовал мне ферзя» и чуть не сдался — т. е. взял лишние два месяца на размышления. Теперь жертва принята.

Концессионное соглашение комитет по инвестициям заключит с ООО «БалтНедвижСервис». Оно обошло ООО «Трамвайные пути Северной столицы». Раннее именно эта пара осталась от первой пятерки претендентов, где, среди прочих, фигурировала компания «АйСиЭй ЛТ». Выбыв из гонки, она не отказалась от проекта и вошла в капитал «Трамвайных путей», вместе с ООО «СЕСТ Инфраструктурный консалтинг» и структурами ВТБ, получив 20%.

На самом деле, как уже писала «Фонтанка», предложение этого участника тоже было довольно привлекательным. Сумма общего взноса со стороны города снижалась до 75,4 млрд рублей. Но разброс в заявках был такой, что Смольный подвел итоги конкурса почти на 3 недели позже запланированного. В комитете по инвестициям не отрицают очевидного: именно так называемый «эксплуатационный платеж начальный» был важным фактором. 

«При этом компания «БалтНедвижСервис» отказалсь от компенсации города в течение половины срока реализации проекта», – говорят в пресс-службе комитета по инвестициям. 

Когда город вписывал эти 89,6 млрд в проект соглашения, он отталкивался от того, что само строительство обойдется 20,4 млрд. рублей, еще 2,26 млрд пойдут на приобретение подвижного состава. В результате уже на этом этапе предложения конкурентов довольно сильно различались. «Стоимость создания объекта (у «БалтНедвижСервиса» — Ред.) оказалась меньше на 3,5 млрд рублей», – рассказали в комитете.

Однако основная разница достигается все же за счет разной оценки пассажиропотока, здесь победитель обогнал «Трамвайные пути Северной столицы» более чем вдвое. «Те показатели, что мы включили в заявку — результат детального анализа планируемого строительства на пути следования трамвая, – говорит гендиректор «АБЗ-Дорстрой» Леонид Гиндин. – При этом мы прописали еще самую пессимистичную оценку из тех, что у нас была».

Городской эксплуатационный платеж состоит как раз из компенсации расходов на стройку и — что важно – недополученной выручки от проезда льготных категорий пассажиров. Выходит, что срезая от максимального показателя более 30 млрд, «БалтНедвижСервис» берет на себя повышенные риски: то, что компания могла бы требовать с города, она рассчитывает получить с тех самых пассажиров, которые то ли будут, то ли нет пользоваться трамваем.

Из этого же оптимизма растет готовность победителя купить не 22 трамвая, как указано в условиях, а 34. Причем они потребуются для второго этапа строительства — от Шушар до Славянки. Эксперты, опрошенные «Фонтанкой», именно этот участок считают самым провальным с точки зрения пассажиропотока, однако концессионер рассчитывает на активное жилое строительство.

Главные опасения, связанные с щедрым предложением компании, касаются долгостроя и недостроя: половину срока строительства концессионеру придется полагаться только на себя, да и в период после этого предприятие будет находиться под давлением. Руководство компании-победителя пока не готово говорить предметно о технических сторонах проекта, а скептикам напоминает, что еще не проваливало проектов. Что касается участка от Шушар до Славянки, где ей придется конкурировать с электричками, то там в пользу трамвая, по мнению Гиндина, говорит совершенно иной интервал движения – сначала 5 минут, а после закупки дополнительных трамваев – 3,5 минуты.

Напомним, сейчас на разной стадии находятся три проекта скоростных трамваев. Кроме Купчино-Шушары-Славянка, это Колпино – метро "Южное" и Петергоф – метро "Кировский завод". По последнему конкурс уже объявлен. Ранее "Фонтанка" писала, что состав участников в этих проектах, предположительно, частично будет совпадать. 

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"

Справка:

Конкурс на создание и эксплуатацию в 30 лет трамвайной сети на маршруте Купчино — Шушары — Славянка Смольный объявил в авгусе 2017 года. Первый этап – от «Балканской площади» до Новгородского проспекта необходимо построить за два года с момента передачи всех земельных участков концессионеру, но в любом случае – не позже 4 лет с подписания соглашения. На второй этап (до микрорайона Славянка) отводится 3 года и 5 лет, соответственно.


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