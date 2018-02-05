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05.02.2018 13:16

Рыбаки на Неве поймали условный срок

 

Запретная ловля миног на Неве обернулась уголовным делом для любителей рыбалки в Петербурге. Браконьеры раскаялись на суде и получили условные сроки.

Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 5 февраля, трёх петербуржцев признали виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

В ходе процесса установлено, что в ночь с 10 на 11 апреля 2017 года браконьеры вышли на незаконный промысел в акватории Невы у седьмого причала Морского порта Санкт-Петербург. Это точка нереста миноги, через неё проходят и миграционные пути рыбы, поэтому ловить здесь запрещено.

С помощью специальных ловушек — бураков — из реки вытащили 6 137 экземпляров рыбы. Упаковав миног в бочки, рыбаки отправились на берег, где их задержала полиция. Позже незаконную добычу оценили в 2,2 млн рублей.

Обвиняемые признали свою вину. Кировский районный суд назначил наказание всем фигурантам в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.


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