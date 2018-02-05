Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»

31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»

В конце 2017 года семья Велигура, находившаяся в крайне стесненных жилищных условиях, въехала в трехкомнатную квартиру площадью 77,25 кв.м в «Янила Кантри». Это произошло благодаря содействию заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина, поддержке Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и компании ЗАО «Ленстройтрест». Для оплаты цены договора участия в долевом строительстве семья использовала социальную выплату в рамках подпрограммы «Жильё для молодёжи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области».

В честь счастливого новоселья Александр Дрозденко вручил главе многодетной семьи телевизор, а генеральный директор ЗАО «Ленстройтрест» Валерия Малышева – детский спортивный комплекс.

Семья Велигура, в которой 6 детей, была удостоена в 2016 году звания «Лучшая семья Ленинградской области», а родители – Алексей и Наталья награждены почетными знаками Ленинградской области «Слава Матери» и «Отцовская доблесть».

Валерия Геннадьевна Малышева, генеральный директор ЗАО «Ленстройтрест», отметила:

«Я рада, что нам удалось улучшить жилищные условия этой молодой и дружной семьи. Когда власть и бизнес объединяют свои усилия, получается отличный результат. Ну и, конечно, мне приятен выбор семьи Велигура, потому что мы искренне гордимся нашей «Янила Кантри»».

«Янила Кантри» – пример проекта комплексного развития территории, реализуемого «Ленстройтрестом» в рамках философии «ЖИВИ». На территории жилого квартала расположены детские и волейбольные площадки, футбольное поле, ледовый каток, лучший в Санкт-Петербурге скейт-парк.

Разрешение на ввод в эксплуатацию трех первых корпусов второй очереди «Янила Кантри» застройщик получил в середине декабря. В настоящее время идет заселение домов. Первая очередь сдана и полностью заселена.

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

На фото Алексей и Наталья Велигура с детьми, Александр Дрозденко, Валерия Малышева.