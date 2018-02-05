Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»

Еще
13:52 05.02.2018
Пришлите свою новость!
13:50
Несуществующий сотрудник Роскомнадзора требует удалить с сайтов запрещённую информацию
13:37
СМИ: Четырех высокопоставленных чиновников Дагестана задержали
13:23
Россияне стали лучше понимать, как действуют антибиотики
13:16
Рыбаки на Неве поймали условный срок
13:11
В Купчино в ДТП попала скорая, на Королёва – полиция
13:06
Ленобласть в 2017 году выделила 422 квартиры детям-сиротам
12:56
Сотрудника петербургского «Ростелекома» не будут судить за гибель ребенка от удара током
12:49
В Лапландии разразился "олений бунт"
12:47
«Все тот же Итан»: вышел трейлер новой ленты «Миссия невыполнима»
12:44
«Зенит» выиграл у литовского «Стумбраса»
12:39
Кладовщице петербургского ломбарда дали условно за присвоение 3 млн
12:35
ВОЗ связала алкоголь с развитием семи видов рака
12:24
Петербургский авторынок вырос впервые за пять лет
12:20
Минфин РФ вновь закупит рекордный объем валюты
12:15
Ректора Бонч-Бруевича отстранили от должности до конца учебного года
12:11
В массовом ДТП на «Скандинавии» погибли двое
12:06
Онлайн-переводчик чуть не посадил норвежских олимпийцев на «яичную диету»
11:58
Путин поздравил президента Кипра с переизбранием
11:55
Навального заподозрили в избиении полицейских на «Забастовке избирателей»
11:51
СМИ: США начали вывод войск из Ирака
11:50
Тизер «Соло: Звездные войны» показал взрывы и перестрелки
11:45
«Лёгкие люди» приглашают многодетных мам учиться на актрис
11:39
В Петербурге утвердили график «проветривания» роддомов в 2018 году
11:36
В Южной Корее заявили о крупной краже криптовалюты хакерами из КНДР
11:23
Севастопольского школьника убили футбольные ворота
11:09
Эксперты: Отели с международным брендом не нуждаются в дополнительной классификации
11:08
Снег в Петербурге расчищают "пылесосами"
11:01
В Петербурге пробки более 10 км и множество ДТП
10:56
СМИ: У высокопоставленных чиновников Дагестана проходят обыски
10:54
WADA сорвало тренировку женской сборной России по хоккею
10:49
Синяки на лице участкового стоили петербуржцу срока в колонии строгого режима
10:35
Алиев назначил досрочные выборы президента Азербайджана
10:32
Под Тосно потушили пожар на производстве утеплителя
10:27
На оформление финской визы уйдёт до 11 дней
10:22
«Достоевскую» вернули пассажирам
10:20
«Лёнькин кот» поможет осиротевшим животным
10:18
Снег в Москве продолжает задерживать рейсы из Петербурга
10:12
ГИБДД: В Петербурге нет дефицита госномеров
10:07
Комитет по соцполитике ответит на вопросы о новых «детских» выплатах
10:02
Под Тосно тушат крупный пожар на производстве
09:51
Тепло возвращается в 197 зданий Красносельского района
09:44
В Петербурге усиливается ветер
09:37
В Москве за выходные выпало 122 процента месячной нормы осадков
09:34
«Достоевскую» закрыли для пассажиров
09:25
В Купчино за счастливую жизнь студентка отдала полмиллиона рублей
09:12
На таксиста «Везет» заявил в полицию обобранный и избитый клиент
09:02
Петербург замер в 9-балльных пробках
08:57
СМИ: Часть расходов на ОМС передадут страховым компаниям
08:47
Петербурженка заявила, что муж вывез ребёнка в Каир
08:39
К пожару на Карташихиной привела подожженная тайком занавеска
08:35
В Петербурге снег и аномальные пробки
08:27
Налетчик в маске устроил стрельбу в секс-шопе на Алтайской
08:19
Погибшего в Сирии пилота Су-25 представят к высокой государственной награде
08:06
МОК отказался приглашать на Олимпиаду оправданных CAS россиян
04/02
В Петербурге полиция не рискнула без пистолета заглянуть в документы спортсмена
04/02
Семеновский полк вышел с лопатами на заснеженные улицы Москвы
04/02
Япония улучшит Владивосток ради Курильских островов
04/02
ДТП в Сестрорецке унесло жизнь 9-летней девочки
04/02
Профессор СПбГУ сравнил чиновников с проститутками
04/02
Годовалый ребенок и трое взрослых погибли на «встречке» на Киевском шоссе
04/02
Индексы в США показали рекордное падение за время президентства Трампа
04/02
Российские рыбаки по льду попали в Финляндию
04/02
Неделя в Петербурге будет морозной и снежной
04/02
Полицию в Афинах забросали «коктейлями Молотова»
04/02
В УФСИН обнародовали «колпинский доклад»
04/02
На юго-западе Петербурга почти 200 зданий - на «пониженном» отоплении
04/02
Француженка Младенович не смогла защитить титул чемпионки St. Petersburg Ladies Trophy
04/02
Династия Ротшильдов начнет производство кошерного шампанского
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
05.02.2018 12:45

Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»

Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области

31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри» 

В конце 2017 года семья Велигура, находившаяся в крайне стесненных жилищных условиях, въехала в трехкомнатную квартиру площадью 77,25 кв.м в «Янила Кантри». Это произошло благодаря содействию заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина, поддержке Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и компании ЗАО «Ленстройтрест». Для оплаты цены договора участия в долевом строительстве семья использовала социальную выплату в рамках подпрограммы «Жильё для молодёжи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области». 

В честь счастливого новоселья Александр Дрозденко вручил главе многодетной семьи телевизор, а генеральный директор ЗАО «Ленстройтрест» Валерия Малышева – детский спортивный комплекс.

Семья Велигура, в которой 6 детей, была удостоена в 2016 году звания «Лучшая семья Ленинградской области», а родители – Алексей и Наталья награждены почетными знаками Ленинградской области «Слава Матери» и «Отцовская доблесть». 

Валерия Геннадьевна Малышева, генеральный директор ЗАО «Ленстройтрест», отметила:

«Я рада, что нам удалось улучшить жилищные условия этой молодой и дружной семьи. Когда власть и бизнес объединяют свои усилия, получается отличный результат. Ну и, конечно, мне приятен выбор семьи Велигура, потому что мы искренне гордимся нашей «Янила Кантри»».

 «Янила Кантри» – пример проекта комплексного развития территории, реализуемого «Ленстройтрестом» в рамках философии «ЖИВИ». На территории жилого квартала расположены детские и волейбольные площадки, футбольное поле, ледовый каток, лучший в Санкт-Петербурге скейт-парк.

Разрешение на ввод в эксплуатацию трех первых корпусов второй очереди «Янила Кантри» застройщик получил в середине декабря. В настоящее время идет заселение домов. Первая очередь сдана и полностью заселена. 

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

На фото Алексей и Наталья Велигура с детьми, Александр Дрозденко, Валерия Малышева.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45

Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»

31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
ПАО «Группа ЛСР»
02.02.2018 18:36

Открыты продажи квартир в новых домах жилого комплекса «Шуваловский»

Стартовали продажи в новых домах жилого комплекса «Шуваловский», который «Группа ЛСР» строит в Приморском районе Санкт-Петербурга
СК «Полис Групп»
02.02.2018 17:10

Скидки 100 000 рублей на квартиры в ЖК «Полис на Неве»

В феврале покупателям квартир в жилом комплексе «Полис на Неве» компания «Полис Групп» предоставляет дополнительную скидку 100 000 рублей*
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Комтранс: Город задумается о станции метро в Пулково не раньше 2030 года
Застройщик «Норманн» выпустит облигации и разместит акции на бирже
Китайца обязали снести четырехэтажный самострой в Рехколово
«Пилон» хочет получить с «Метростроя» 285 млн рублей за Яхтенный мост
Эксперты: В 2017-м ввод новых складов в Петербурге упал почти на 60%
Глава НИПЦ Генплана — об «островах Пригожина»: В ситуации Петербурга это нереализуемо
Суд прекратил дело о строительстве мусороперерабатывающего завода в Петербурге
«КВС» построит жилой комплекс в Парголово
Госстройнадзор: Экскаваторы работают у Фарфоровского кладбища законно
В «Балтийской жемчужине» появится еще один ЖК
Губернатор Петербурга посетил садики и школу в ЖК «Солнечный город»
Семейная ипотека со льготами и без - что выгоднее
Новостройки-2018: дешевая ипотека, стабильные цены и хороший выбор
Бухгалтер-демиург, или кто живет в «Образцовом квартале»
SMART‐квартиры с нестандартными окнами
Смольный придумал таблетку для долевки
В новый год с новыми долгостроями
Домик на склоне. Где в Ленобласти можно жить по соседству с курортом
Как застройщики умудряются сдавать дома досрочно
SMART- ингредиенты для гурманов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Самый вкусный шедевр финской литературы

Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Под белым снегом февраля. Москва отбивается от стихии

читатель "Фонтанки"

Вспышка на петербургской ТЭЦ попала на видео

Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45
Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»
31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
ПАО «Группа ЛСР»
02.02.2018 18:36
Открыты продажи квартир в новых домах жилого комплекса «Шуваловский»
Стартовали продажи в новых домах жилого комплекса «Шуваловский», который «Группа ЛСР» строит в Приморском районе Санкт-Петербурга
СК «Полис Групп»
02.02.2018 17:10
Скидки 100 000 рублей на квартиры в ЖК «Полис на Неве»
В феврале покупателям квартир в жилом комплексе «Полис на Неве» компания «Полис Групп» предоставляет дополнительную скидку 100 000 рублей*
ГК «Эталон»
02.02.2018 12:50
Два банка аккредитовали жилые комплексы от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «Россельхозбанк» аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
ПАО «Группа ЛСР»
02.02.2018 11:30
«Группа ЛСР» – лидер рейтинга застройщиков России
Портал «Единый реестр застройщиков» обновил рейтинг девелоперов России по объемам текущего строительства, который составляется при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА). Первое место в нем заняла «Группа ЛСР»
ГК «Эталон»
01.02.2018 19:00
Группа «Эталон» получила разрешение на строительство нового объекта
Группа «Эталон» объявляет о получении разрешения на строительство нового жилого комплекса бизнес-класса в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проект будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
ПАО «Группа ЛСР»
01.02.2018 18:20
«Группа ЛСР» запускает акцию при покупке элитной недвижимости
Для тех, кто желает наблюдать из своих окон исторические панорамы города или жить в окружении зелени, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение
RBI
01.02.2018 13:45
Группа RBI: новое лицо знакомых брендов
В год своего 25-летия Группа RBI представляет обновленные логотипы продуктовых брендов RBI и «Северный город», а также новый корпоративный логотип
СК «Полис Групп»
01.02.2018 12:30
«Полис Групп» открыла два детских сада в Кудрово
31 января состоялось торжественное открытие двух детских садов в составе жилых комплексов «Австрийский квартал» и «Березовая роща» в Кудрово. Девелопер проектов - компания «Полис Групп». Детские дошкольные учреждения построены по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» и переданы на баланс Ленинградской области.
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.