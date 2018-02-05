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05.02.2018 12:24

Петербургский авторынок вырос впервые за пять лет

Продажи новых легковых автомобилей в Петербурге в 2017 году увеличились на 16%. Впервые за последние пять лет рынок вырос по итогам всего года. Об этом сообщается в исследовании агентства «Auto-Dealer-СПб», опубликованном  5 февраля.

Лидером среди брендов второй год подряд становится Hyundai. В декабре марка установила рекорд для петербургского авторынка за последние 9 лет, реализовав 2052 машины. Второе место занял французский Renault, который опередил Lada (третья строчка рейтинга).

«Низкая база 2016 года позволила петербургскому авторынку показать серьезный рост, даже выше общероссийского результата. Правда, до показателей 2012 года еще далеко, по сравнению с тем периодом рынок сократился на 35%. Что касается прогнозов на 2018 год, то итоговый результат будет зависеть от нескольких факторов: геополитики и состояния курса рубля, изменений в российском законодательстве, например, в части утилизационного сбора, сроков и объемов государственных программ поддержки, спроса на новинки. В целом, мы считаем, что петербургский авторынок может увеличиться на 5-10%», — прокомментировал генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. 

Всего в 2017 году в Петербурге куплено 138 318 новых легковых машин. Доля Северной столицы в общем объеме продаж новых авто в России составила 8,7%.


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
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