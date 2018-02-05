Путин поздравил президента Кипра с переизбранием

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Никосу Анастасиадису по случаю переизбрания на пост президента республики Кипр, сообщает 5 февраля пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства высоко оценил личный вклад Никоса Анастасиадиса в успешное развитие российско-кипрских отношений и выразил уверенность в продолжении содержательного диалога и конструктивной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей в интересах дружественных народов двух стран, в русле укрепления стабильности и безопасности в Европе и Восточном Средиземноморье", – говорится в сообщении.

Действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис победил на выборах президента Кипра 4 февраля. Во втором туре выборов Анастасиадис набрал 55,99% голосов, его соперник Ставрос Малас от левой партии АКЕЛ — 44,01% голосов.