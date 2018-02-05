Навального заподозрили в избиении полицейских на «Забастовке избирателей»

Стражи порядка нанесли визит в квартиру оппозиционера Алексея Навального утром 5 февраля. Политику вручили повестки на допрос по делу об избиении полицейских. Об этом сообщил в Twitter сам глава Фонда борьбы с коррупцией.

«Притащили аж две повестки на допросы в СК. Идёт проверка по делу о том, что во время задержания я побил полицейских», — рассказал активист.

В следующем посте он опубликовал видео с задержания на акции «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января. Во время марша оппозиции в Москве к Алексею Навальному подошли сотрудники полиции, вытащили его из толпы и отправили в автозак. Позже политика отпустили под обязательство о явке — без составления протокола.