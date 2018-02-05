Навального заподозрили в избиении полицейских на «Забастовке избирателей»
Стражи порядка нанесли визит в квартиру оппозиционера Алексея Навального утром 5 февраля. Политику вручили повестки на допрос по делу об избиении полицейских. Об этом сообщил в Twitter сам глава Фонда борьбы с коррупцией.
«Притащили аж две повестки на допросы в СК. Идёт проверка по делу о том, что во время задержания я побил полицейских», — рассказал активист.
В следующем посте он опубликовал видео с задержания на акции «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января. Во время марша оппозиции в Москве к Алексею Навальному подошли сотрудники полиции, вытащили его из толпы и отправили в автозак. Позже политика отпустили под обязательство о явке — без составления протокола.
Справка:
28 января в городах России прошла «Забастовка избирателей», организованная Фондом борьбы с коррупцией. Поводом для нее стал отказ Центризбиркома зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ – из-за непогашенной судимости. Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, власти согласовали акции. В день протеста сотрудники полиции, пытаясь добраться до эфира «Навальный Live», вскрыли болгаркой три помещения в штабе Фонда борьбы с коррупцией. Находившегося в этот момент в офисе ФБК журналиста Дмитрия Низовцева арестовали на 10 суток по статье о неподчинении полиции. Позже ведущих YouTube-трансляции несогласованной «забастовки избирателей» признали виновными в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления.