В Южной Корее заявили о крупной краже криптовалюты хакерами из КНДР

Хакеры из КНДР в прошлом году похитили криптовалюты с бирж Южной Кореи на миллиарды вон и до сих пор пытаются осуществлять хакерские атаки на биржи с этой целью. Об этом Reuters рассказал 5 февраля член разведывательного комитета парламента Южной Кореи Ким Бюн Ки.

«Северная Корея отправляла электронные письма, которые могли взломать криптовалютные биржи и личную информацию их клиентов, а также украсть (криптовалюту. — Прим. ред.) на миллиарды вон». — сказал Ким Бюн Ки.

Он не уточнил, какие именно криптовалютные биржи подверглись атакам, сообщает RNS.