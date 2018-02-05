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05.02.2018 11:36

В Южной Корее заявили о крупной краже криптовалюты хакерами из КНДР

Хакеры из КНДР в прошлом году похитили криптовалюты с бирж Южной Кореи на миллиарды вон и до сих пор пытаются осуществлять хакерские атаки на биржи с этой целью. Об этом Reuters рассказал 5 февраля член разведывательного комитета парламента Южной Кореи Ким Бюн Ки.

«Северная Корея отправляла электронные письма, которые могли взломать криптовалютные биржи и личную информацию их клиентов, а также украсть (криптовалюту. — Прим. ред.) на миллиарды вон». — сказал Ким Бюн Ки.

Он не уточнил, какие именно криптовалютные биржи подверглись атакам, сообщает RNS.


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02.02.2018 18:01
Банк «Санкт-Петербург» утвердил Стратегию 2018-2020
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13.12.2017 17:21
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12.12.2017 16:13
Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» стал продуктом года
8 декабря 2017 года в Сочи состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций 2017» - независимой награды за достижения в области инновационной деятельности, получившие общественное и деловое признание. Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» m.bspb.ru стал лауреатом премии в номинации «Продукт года» в категории «Финансовые услуги»
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«Банк «Санкт-Петербург»
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ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «КОНТРОЛ лизинг» подписали договор об открытии кредитной линии объемом 500 млн рублей. Финансирование предоставлено сроком на 3 года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и «Российский экспортный центр» подписали Соглашение о предоставлении компенсационных выплат из федерального бюджета на цели субсидирования компенсации процентных ставок по экспортным кредитам
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