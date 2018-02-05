В Петербурге пробки более 10 км и множество ДТП

Две крупнейшие пробки, образовавшиеся утром 5 февраля на дорогах Санкт-Петербурга, превысили 10 километров.

По данным «Яндекса», на КАД стояло внутреннее кольцо от Колтушского шоссе до проспекта Обуховской Обороны на участке 12,3 километра. Пробка длиной 11,2 километра собралась на Московском шоссе.

В сложных погодных условиях увеличилось число сообщений о ДТП. Длинномеры перекрывают улицы, тяжеловесы буксуют, не везёт и общественному транспорту.

Автомобилисты в пробках коротают время за «разговорчиками». Многие радуются настоящей зимней погоде. Самым весёлым показал себя Невский район.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».