СМИ: У высокопоставленных чиновников Дагестана проходят обыски

В доме председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова проводят обыски сотрудники ФСБ.

Об этом утром 5 февраля сообщает RNS со ссылкой на РИА Новости. По информации СМИ, чекисты также нанесли визит вице-премьеру Шамилю Исаеву и министру экономики республики Раюдину Юсуфову. Они являются заместителями Гамидова.

В Дагестане с начала 2018 года начались проверки, направленные на выявление коррупции, с участием представителей правоохранительных органов из федерального центра. В январе арестовали мэра Махачкалы Мусу Мусаева по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев разрешил «приватизировать» земельный участок площадью около 17,5 га в Махачкале. Собственность Дагестана незаконно перешла во владение ОАО «АСПК» с легкой руки чиновника за плату в размере 1 100 000 рублей. При этом рыночная стоимость участка превышает 81 млн.