WADA сорвало тренировку женской сборной России по хоккею

Офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали тренировку женской сборной России по хоккею. Об этом 5 февраля сообщает «Матч ТВ».

Допинг-офицеры увели сдавать анализы 16 спортсменок. Часть из них не успела освободиться к началу тренировки, поэтому тренеры не сумели провести полноценное занятие.

Хоккейный турнир на Олимпиаде продлится с 10 по 22 февраля. Первый матч россиянки проведут с соперницами из Канады.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее отказал в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS). С россиян сняли пожизненное отстранение от Игр за нарушение антидопинговых правил, но комиссию МОК это не убедило.

В МОК указали, что суд снял запрет на участие в Олимпиадах как таковых, но это не означает, что они могут принять участие в Играх уже в этом году, поэтому комиссия единогласно приняла решение не приглашать спортсменов в Пхенчхан.