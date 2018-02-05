Синяки на лице участкового стоили петербуржцу срока в колонии строгого режима

В колонию строгого режима отправили петербуржца за удар кулаком полицейскому. Столь жесткое наказание связано с наличием судимости в биографии мужчины.

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Как сообщает пресс-служба судов города 5 февраля, в Куйбышевском суде рассматривали события, которые произошли 2 сентября 2017 года. В тот день административно задержанного нетрезвого мужчину доставили в приемный покой Мариинской больницы. Надеясь избежать дальнейшего задержания, мужчина ударил кулаком по лицу участкового 60 отдела полиции. «На память» об этом случае у стража порядка остались гематомы и перелом.

Учитывая предыдущую судимость, суд назначил петербуржцу весьма строгое наказание — 3,5 года в колонии особого режима (обычно в таких ситуациях подсудимые отделываются штрафом). Кроме того, дебошир заплатит полицейскому 50 000 рублей в рамках гражданского иска.