Алиев назначил досрочные выборы президента Азербайджана
Внеочередные выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля. Об этом говорится в документе на сайте главы государства Ильхама Алиева.
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 5 февраля, подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, которые пройдут 11 апреля 2018 года», — говорится в тексте распоряжения. Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года.
Согласно распоряжению, Центризбиркому поручено организовать проведение внеочередных президентских выборов в соответствии с избирательным кодексом.
Ильхам Гейдар оглы́ Алиев – действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.