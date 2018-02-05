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05.02.2018 10:35

Алиев назначил досрочные выборы президента Азербайджана

 

Внеочередные выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля. Об этом говорится в документе на сайте главы государства Ильхама Алиева.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 5 февраля, подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, которые пройдут 11 апреля 2018 года», — говорится в тексте распоряжения. Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года.

Согласно распоряжению, Центризбиркому поручено организовать проведение внеочередных президентских выборов в соответствии с избирательным кодексом.

Ильхам Гейдар оглы́ Алиев – действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.


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