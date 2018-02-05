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05.02.2018 10:18

Снег в Москве продолжает задерживать рейсы из Петербурга

Снегопад в Москве вносит корректировки в авиасообщение между двумя столицами утром 5 февраля. 

По информации онлайн-табло Пулково, на 10 часов задерживаются три рейса в Москву из Северной столицы. Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта, сбои в расписании связаны со снегопадом в столице: там не могут принять воздушные суда. В свою очередь, задержек на вылет из Пулково из-за снегопада не было, аэропорт работает в штатном режиме.

скриншот/Instagram.com/p.s.weet

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4 февраля обильные осадки в Москве и Подмосковье вызвал серийную задержку самолетов в столичных авиаузлах. Две трети рейсов накануне  прибывали в Петербург с опозданием. По информации сервиса «Яндекс.Расписание», сегодня в воздушных гаванях Белокаменной задержаны более 100 рейсов.

Справка:

Снегопад в Москве синоптики назвали рекордным за всю историю наблюдений. За два дня выпала месячная норма осадков. Поваленным деревом насмерть придавило одного человека, еще пятеро пострадали. Поломано свыше двух тысяч деревьев. Энергетики аврально восстанавливают поврежденные линии электропередач. Транспортные магистрали парализованы, отменены или задержаны свыше ста авиарейсов.


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