В Купчино за счастливую жизнь студентка отдала полмиллиона рублей

Драгоценностями и крупной суммой денег расплатилась молодая петербурженка за снятие порчи во Фрунзенском районе. Счастья девушка так и не дождалась, справедливости пошла искать в отделе полиции.

Как стало известно «Фонтанке», 3 февраля рядом со школой №301 (улица Ярослава Гашека, 10, корпус 2) к 19-летней студентке подошла неизвестная. Знакомство она начала не с приветствия, а со слов о несчастьях, которые окутали молодую барышню. Ворожея пообещала расправиться с бедами и снять порчу. Заслушавшись незнакомку, девушка сама не заметила, как ради счастливого будущего отдала 469 тысяч рублей, две пары золотых серёжек, цепочки, кольцо из белого золота с бриллиантом и часы.

Так как эффекта от дорогостоящей «услуги» не последовало, лишённая драгоценностей студентка на следующий день обратилась с заявлением в полицию. Пытаясь описать внешность мошенницы, студентка вспомнила только родинку на щеке, коричневую шубу и лакированную сумку со стразами.