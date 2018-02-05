На таксиста «Везет» заявил в полицию обобранный и избитый клиент

На водителя петербургского такси «Везет» заявили в полицию. Правоохранительные органы ведут проверку по факту разбоя.

По данным «Фонтанки», 4 февраля в полицию Васильевского острова с заявлением обратился 24-летний бармен. Он рассказал, что накануне стал жертвой разбойного нападения: по его словам, около четырех утра водитель такси «Везет» привез пассажира к дому №37 по 16-й линии, где зарегистрирован потерпевший. Но вместо того, чтобы расстаться, шофер якобы брызнул клиенту в лицо из баллончика. А когда бармен вышел из машины, к нему подскочили трое или четверо молодчиков, которые начали избивать свою жертву руками и ногами. В результате потасовки молодой человек лишился паспорта гражданина Белоруссии, iPhone 6, кошелек Calvin Klein с банковскими картами и 8 000 рублей наличными.

Избитый попросил полицию найти таксиста, которого описал как мужчину 30-35 лет, с европейским типом лица. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.

Напомним, что наше издание рассказывало о конфликтной ситуации, в которой также фигурировал сотрудник «Везет». В ночь на 16 декабря 2016 года от переохлаждения умер 77-летний пассажир этого такси: его из-за ошибки навигации привезли не туда. Беспомощный пенсионер не смог попросить о помощи. Родственники погибшего требовали возмездия, но Следственный комитет прекратил уголовное дело об оказании небезопасных услуг фирмой. Тогда выяснилось, что «Везет» – это диспетчерская служба, которая лишь координирует работу водителей. За оказанные услуги несут ответственность сами таксисты.