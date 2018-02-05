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Общество
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05.02.2018 08:57

СМИ: Часть расходов на ОМС передадут страховым компаниям

Минфин, представители Центробанка и крупных страховых компаний обсуждают принятие в России реформы обязательного медицинского страхования (ОМС). В рамках этих изменений, часть ответственности государства, в том числе финансовой, за здоровье граждан должна быть перемещена на страховые компании.

Подробности 5 февраля сообщает РБК со ссылкой на газету «Ведомости». Как уточнил газете топ-менеджер страховой компании, вопрос уже обсуждался в конце января в Минфине на совещании с участием главы ведомства Антона Силуанова. Участники этих переговоров, по словам собеседника издания, пришли к выводу, что роль страховщиков в этой сфере недостаточна, и «они только пропускают через себя деньги и анализируют счета». По итогам встречи в ведомстве, по его словам, было решено в форме эксперимента изменить систему ОМС в нескольких пилотных регионах. Как именно в данном случае будет реализовываться эта реформа топ-менеджер страховой компании не уточнил.

В качестве одного из сценариев для этих изменений участники переговоров предложили регионам выделить в программе ОМС виды медицинской помощи, расходы на которые легче прогнозируются, а затем привлечь страховщиков к формированию тарифов. Но для оплаты этих тарифов, как заметил собеседник газеты, потребуются «небольшие денежные вливания из госбюджета». Однако речь в данном случае идет не о таких сложных заболеваниях, как например онкология, говорит топ-менеджер страховой компании. Распределять средства в рамках реформы все так же будут территориальные фонды ОМС, уточняет его коллега.

По новым тарифам, как замечает другой участник совещания в Минфине, страховщики смогут направлять застрахованных в более эффективные, с их точки зрения, клиники. Взамен они с государством они будут разделять риски, подчеркивает собеседник газеты, уточняя, что, «если стоимость услуг клиники окажется выше тарифа, страховая компания уже не сможет требовать недостачу с региона, а будет платить сама». Если же расходы выйдут ниже, чем выделено денег, остаток страховщик оставляет себе — если соблюдет критерии качества и доступности медицинской помощи и показателей здоровья, от​мечает собеседник «Ведомостей». Для населения, по его данным, все услуги останутся бесплатными.


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