Петербурженка заявила, что муж вывез ребёнка в Каир

Гражданин Египта покинул Северную столицу вместе с дочерью. Поездку он не согласовал с женой, что стало поводом для обращения в полицию.

Как стало известно «Фонтанке», 4 февраля с заявлением в правоохранительные органы обратилась 36-летняя петербурженка. Она рассказала стражам порядка, что муж без её разрешения забрал дочь 2016 года рождения и вывез ребёнка за пределы страны. Супруг является гражданином Египта, по словам женщины, он отправился в Каир.