В Петербурге снег и аномальные пробки

В Петербурге 5 февраля продолжается сильный снегопад. На дорогах очень сложная ситуация – уже 8 баллов по шкале «Яндекс.Пробок», что на 4 балла выше обычного. Сообщения о «неожиданно плотном движении» от сервиса поступают каждые пару минут.

Очевидцы сообщают о множестве мелких ДТП. Автомобилисты жалуются на низкую скорость движения.

Дороги почищены местами. Дорожные службы работают в усиленном режиме с воскресенья, когда выпало свыше 10 сантиметров снега. В комитете по благоустройству Смольного ранеее сообщали, что городские улицы ночью чистили более 900 спецмашин.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурге».