Погибшего в Сирии пилота Су-25 представят к высокой государственной награде

Погибшего в Сирии российского лётчика посмертно могут представить к званию Героя России. Об этом 5 февраля сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в министерстве обороны.

По данным издания, гвардии майор Роман Филиппов погиб уже на земле в перестрелке с террористами. «Попав в окружение, он отстреливался, сколько мог (по некоторым данным, он успел подстрелить двух нападавших), но, когда ситуация стала безвыходной, майор Филипов взорвал гранату, чтобы не попасть в плен», — пишет газета.

Российский штурмовик Су-25 боевики сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса в сирийском Идлибе 3 февраля. Пилот успел катапультироваться в районе, который был занят боевиками запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

Ответственность за сбитый самолет взяла запрещенная в РФ террористическая группировка «Хайет Тахрир аш-Шам». Командир организации заявил, что один из его боевиков сбил штурмовик в городе Саракеб.

Крушение российского штурмовика подтвердили в министерстве обороны РФ. В ведомстве добавили, что по подконтрольному террористам району нанесен ответный удар. «По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры», – подчеркивает Минобороны. Сирийский спецназ и российская авиация приступили к зачистке территории, им поручено забрать у боевиков тело погибшего лётчика.