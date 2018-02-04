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04.02.2018 22:01

В Петербурге полиция не рискнула без пистолета заглянуть в документы спортсмена

Стандартная проверка документов в Адмиралтейском районе прошла неоднозначно: подтверждение личности подстегнули наведенным оружием. Не оценивший служебное рвение петербуржец написал заявление в полицию и не только.

Как рассказал «Фонтанке» 25-летний Александр, незадолго до полуночи в пятницу, 2 февраля, он вернулся домой на улицу Егорова, припарковал машину и вошел в парадную. Следом скользнул одетый по форме мужчина. Войти в квартиру Александру он не позволил. 

«Берет за руку… Посмотрел, у него уже было оружие в руках, угрозы выстрела…Приказал встать к стене, дернул затвор. Осознал, что он собирается стрелять и подчинился… оцепенел… Подошёл лейтенант. Не представившись, начали расспрашивать, что я тут делаю, где мои документы», – поделился Александр, уточнив, что подошли к нему сотрудники патрульно-постовой службы. Завсегдатай спортивного зала опасность огнестрельного оружия почувствовал ногами, которые «внезапно стали ватными».

Полицейские, заинтересовавшиеся его личностью, свои удостоверения тоже продемонстрировали, но пришлось уговаривать. Александру права принесла девушка. Ситуация, по его словам, накалялась и документ вернули не сразу: успевший убрать пистолет сотрудник сначала поиграл ими, издеваясь. Александр уверен, что от дальнейшего произвола его спасла только установленная в парадной камера. Именно на неё он указал, пообещав выложить видео в Сеть. Что впоследствии и сделал.

«После этого сотрудники ППС быстро ушли. На просьбу принести извинения не отреагировали и сказали: «Ну с кем не бывает», – рассказал он.

Зато отреагировали в полиции, куда на следующий день легло заявление об инциденте в парадной. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, УМВД по Адмиралтейскому району уже проводит служебную проверку. Отмечается, что сотрудник был при исполнении и не исключено, что его действия закону не противоречили, но оценку дадут в ходе служебной проверки.

«Тщательно изучим все обстоятельства, дадим объективную оценку и по результатам примем решение о соответствии законодательству», – уточнили в ГУ.

Сам Александр добавляет, что только на полицию не понадеялся и направил обращение ещё и в прокуратуру.

 

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