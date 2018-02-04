Семеновский полк вышел с лопатами на заснеженные улицы Москвы
Как сообщает вечером 4 февраля пресс-служба ЗВО, с просьбой ввести войска к командующему округом генерал-полковнику Андрею Картаполову обратились главы Калининского района города Москвы и Красногорского муниципального округа Московской области. Личный состав и техника инженерной бригады и Семёновского полка уже «приступили к очистке улиц и транспортных магистралей от снежных заносов».
Пока задействованы сотня военнослужащих, два грейдера и одна универсальная дорожная машина, однако, как сообщает ЗВО, в двухчасовую готовность приведены сводные отряды в Кантемировской (танковой) и Таманской (мтострелковой) дивизиях. Ждут приказа также в частях, дислоцированных в Смоленской, Брянской, Владимирской и Тульской областях.
Ранее губернатор Подмосковья называл обстановку на подконтрольной территории «чрезвычайной метеорологической ситуацией», однако официально режим ЧС в регионе не объявлен.
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Справка:
Снегопад в Москве синоптики назвали рекордным за всю историю наблюдений. За два дня выпала месячная норма осадков. Деревом насмерть придавило одного человека, еще пятеро пострадали. Поломано свыше двух тысяч деревьев. Энергетики аврально восстанавливают поврежденные линии электропередач. Транспортные магистрали парализованы, отменены или задержаны свыше 150 авиарейсов. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится и 5 февраля.