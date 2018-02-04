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04.02.2018 20:14

Профессор СПбГУ сравнил чиновников с проститутками

Стал известен ход мыслей петербургского специалиста по делам об экстремизме Бориса Мисонжникова, выделившего государственных служащих и силовиков в самостоятельную социальную группу в обход позиции Верховного суда и Минюста. Мерилом равноправия профессор СПбГУ считает платных женщин.

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков вечером 4 февраля в своем телеграм-канале опубликовал выдержку из допроса Мисонжникова в Красногвардейском райсуде Петербурга. Рассматривалось дело сторонника националистических взглядов Владимира Тимошенко, разместившего в соцсети пост о карательно-репрессивном характере государственного аппарата. В него автором записи были включены в том числе следствие, полиция, судьи, прокуратура. Тимошенко привлекли по 282-й статье УК РФ за унижение социальной группы, исследование поста проводили сотрудники центра экспертиз СПбГУ, в том числе Мисонжников. Специалисты в своем заключении признали социальной группой не только правоохранительные органы, но и служащих учреждений и институтов государственной власти.

Красногвардейский суд предсказуемо потребовал разъяснения у Мисонжникова, который среди коллег пользуется самым большим авторитетом. 

И профессор популярно растолковал свое видение:

«Мной и моими коллегами была изучена литература, и я не нашел ни одного убедительного довода, чтобы государственную службу не считать социальной группой, равно как и военнослужащих. Извините, но даже проститутки входят в социальную группу. Если проституток считать социальной группой, то почему государственных служащих не считать?»

Тимошенко был признан виновным в унижении и 27 ноября 2017-го приговорен к двум годам колонии.

Выделение госслужащих в соцгруппу (члены которой не только обладают общими признаками, но и получают правовую защиту от государства) не приветствуют высшие юридические институты страны. Российский федеральный центр судебных экспертиз при Минюсте в своем издании «Методика проведения судебной психолого-лингвистической экспертизы материалов по делам, связанным с противодействием экстремизму и терроризму» указывает:

«Представители власти не являются ни социальной, ни профессиональной группой. Не относятся к социальным (профессиональным) группам и чиновники».

Верховный суд в 2011 году также обращал внимание на особый статус государственных должностных лиц и профессиональных политиков – в их отношении пределы допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц, а критиковать их «необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий».

Следственный комитет Петербурга тоже поддерживает позицию Верховного суда и Минюста. В январе 2018 года он переквалифицировал дело Дины Гариной, которая назвала полицейских дармоедами, увидев в этом определении только оскорбление представителя власти и исключив из обвинения признак социальной группы. По этим же основаниям в 2012 году было прекращено дело о «Дворцовом перевороте» против арт-группы «Война» на том основании, что сотрудники правоохранительных органов не являются соцгруппой.


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