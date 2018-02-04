«Это полное безумие». Шик и блеск теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy

Балерины Мариинского театра, икра в яйцах Фаберже и гигантская лента Мёбиуса – это не вечеринка сумасшедшего олигарха, а атрибуты теннисного турнира в Петербурге. «Фонтанка» рассказывает, как прошел третий в истории St. Petersburg Ladies Trophy.

Женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy проходит с 2016 года. Призовой фонд меняется не сильно: по сравнению с прошлым годом он вырос с 776 тысяч до 799 тысяч долларов. А вот атмосфера вокруг него становится все более и более торжественной.

Не всегда уместный пафос турнира заметен уже при входе на «СИБУР Арену». С краю стадиона, у входа в аккредитационный центр на невысоком постаменте одиноко стоял Porsche Panamera, полностью занесенный снегом. Рядом – табличка с названием модели и ценой: 12 миллионов рублей. В отличии от самой машины, табличку, видимо, из любопытства кто-то совсем недавно протер.

Шик и блеск турнира проявился во всем. Если в прошлом году теннисисткам дарили роскошные шубы, одну из которых увезла с собой Винус Уильямс, то в этом никто не уехал из Петербурга без собственного бриллианта. Цена каждого из них стремится к шестизначной сумме. На вечеринке игроков перед началом соревнований подавали черную икру в специальной посуде, стилизованной под яйца Фаберже, танцевали балерины Мариинского театра, а по подиуму ходили модели в экстравагантных красных платьях с изображением серпа и молота. Но и этого организаторам показалось мало. Они решили добавить символизма: игрокам раздали ленту Мёбиуса – официальный символ турнира, обозначающий бесконечность.

Теннисисты, особенно иностранные, находились в приятном шоке и не скрывали этого. Почти в каждом интервью без подводок и специальных вопросов они говорили о том, как им здесь нравится.

– Мы впечатлены тем, как тут все организовано, – говорила Катарина Среботник – финалист парного турнира. – Презентация на корте очень красочная. Тут все очень хорошо организовано. Вы знаете, что игроки часто используют клише о том, как все здорово и хорошо организовано. Но на этот раз так все и есть, это искренние слова.

Особые почести оказали датчанке Каролине Возняцки, ставшей первой ракеткой мира буквально за несколько дней до старта. Организаторы решили с помпой отметить это ее достижение и подарили гигантскую ракетку, украшенную розовыми бутонами роз. Это было настолько необычно, что видео чествования опубликовал официальный твиттер WTA.

"I've had a great last couple of weeks"



New World No.1 @CaroWozniacki is recognised in a special @Formula_TX ceremony! 👏👏 pic.twitter.com/8DhmjmZtOv — WTA (@WTA) 31 января 2018 г.

«Это полное безумие, но я не могу оторваться», – прокомментировал видео в своем твиттер-аккаунте теннисный журналист Джефф Дональдсон, давший, кажется, самую точную формулировку всему происходящему.

Чего уж говорить, если ради Возняцки генеральный директор турнира Александр Медведев специально отправил свой личный самолет в Данию, чтобы та без проблем добралась до Петербурга.

Однако все это делается не только ради славы одного из самых пафосных теннисных турниров. St. Petersburg Ladies Trophy проходит сразу после турнира «Большого шлема» Australian Open и завлечь после такого события в Петербург игроков, особенно дошедших на нем до поздних стадий (напомним, Возняцки в этом году выиграла там в финале), дело непростое. Вот и стараются угодить игрокам, как могут. Игроки не против.

При всех этих тратах цены на билеты продолжают оставаться довольно доступными. Например, на финал можно было попасть всего за 650 рублей. Крайне щедрое предложение, с учетом того, что на петербургских кортах играют действительно одни из лучших теннисисток мира.

Из-за всё того же Australian Open не все теннисистки приехали в Петербург в идеальной форме, но скучным назвать турнир точно нельзя. Сенсационных результатов хватало, как в парном, так и в одиночном разрядах.

Чего только стоит выход в финал парного разряда дуэта Аллы Кудрявцевой (Россия) и Катарины Среботник (Словения). Постоянная партнерша Кудрявцевой Михаэлла Крайчек (Нидерланды) потеряла паспорт и не успевала его восстановить, чтобы сделать визу. Тогда Сребтник и согласилась сыграть с россиянкой. Как-то в 2015-м они вместе тренировались, но никогда не выступали вместе. Заявку на участие подали всего за три часа до дедлайна. В результате только что созданная пара дошла до финала, где встретилась с Тимеа Бачински (Швейцария) и Верой Звонарёвой (Россия). Соперницы выиграли по сету (6/2, 1/6) и дело дошло до тай-брейка (укороченные сет для определения победителя), в котором сильнее все-таки оказалась более сыгранная команда Бачински и Звонарёвой.

На церемонию награждения Звонарёва вышла с дочерью, которой летом только должно исполниться два года.

– Это произошло спонтанно, – объяснила Звонарёва свое появление на награждении с дочерью. – Я увидела, что её разбудили и привели на корт, поэтому решила забрать у папы, я уже соскучилась. Материнские обязанности всю неделю выполнял папа, потому что они только вчера приехали сюда. Не думаю, что дочка осознаёт, что произошло, но она понимает, что это хорошие дни. В последнее время, когда она видит теннис по телевизору, то кричит «мама». Уже какие-то ассоциации появляются.

К слову, Звонарёва стала первой россиянкой-победительницей St. Petersburg Ladies Trophy.

В одиночном турнире событием стала 20-летняя Дарья Касаткина, обыгравшая в четвертьфинале Возняцки. Это ее вторая в карьере победа над первым номером мирового рейтинга (в 2017-м в Сиднее она обыграла Анжелику Кербер), и поэтому сама россиянка отнеслась к своему нынешнему успеху спокойно.

– Честно говоря, сейчас я проще к этому отношусь, все-таки сказывается опыт, – признавалась Касаткина. – Тогда для меня это было чем-то сверхъестественным, что-то из области фантастики. Именно поэтому я тогда не смогла сыграть достойно свой следующий матч против Йоханны Конты. Сейчас у меня другое к этому отношение.

К сожалению, ситуация годичной давности повторилась и пройти следующий круг Касаткиной не удалось: действующая чемпионка петербургского турнира Младенович оказалась сильнее. Зато всех – и зрителей, и журналистов – поразили эффектные укороченные удары Дарьи в прыжке.

– Иногда, конечно, эти удары мешают, когда вроде очень сконцентрирована, слишком много идей и выбираю самую дурацкую, – признавалась Дарья потом. – Не всегда проходят эти укороченные.

От самой Младенович мало кто ожидал столь яркой игры. До этого француженка полгода не могла вообще никого обыграть. Ее серия поражений перед петербургским турниром составляла 15 матчей, что всего на два меньше рекорда WTA. В Петербурге ее неудачи прервались. Она довольно легко прошла по сетке турнира вплоть до решающей игры. Тем удивительнее был ее проигрыш без вариантов в финале чешке Петре Квитовой. Мледенович смогла взять у нее всего три гейма.

Церемония закрытия турнира также получилась, мягко говоря, выдающейся. На фоне гигантской ленты Мёбиуса вновь танцевали балерины и пели солисты Мариинского театра. Все это вместе с официальными поздравлениями от Александра Медведева и вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова затянулось на 40 с лишним минут – чуть короче, чем финальный матч, длившийся 1 час 4 минуты. Даже церемония закрытия Кубка Конфедераций-2017 на арене «Санкт-Петербург» была в два раза короче. Не удивляйтесь, если в 2019 году на турнир приедет еще больше сильных теннисисток.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»