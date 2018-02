«Это полное безумие». Шик и блеск теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy

Женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy проходит с 2016 года. Призовой фонд меняется не сильно: по сравнению с прошлым годом он вырос с 776 тысяч до 799 тысяч долларов. А вот атмосфера вокруг него становится все более и более торжественной.

Не всегда уместный пафос турнира заметен уже при входе на «СИБУР Арену». С краю стадиона, у входа в аккредитационный центр на невысоком постаменте одиноко стоял Porsche Panamera, полностью занесенный снегом. Рядом – табличка с названием модели и ценой: 12 миллионов рублей. В отличии от самой машины, табличку, видимо, из любопытства кто-то совсем недавно протер.

Шик и блеск турнира проявился во всем. Если в прошлом году теннисисткам дарили роскошные шубы, одну из которых увезла с собой Винус Уильямс, то в этом никто не уехал из Петербурга без собственного бриллианта. Цена каждого из них стремится к шестизначной сумме. На вечеринке игроков перед началом соревнований подавали черную икру в специальной посуде, стилизованной под яйца Фаберже, танцевали балерины Мариинского театра, а по подиуму ходили модели в экстравагантных красных платьях с изображением серпа и молота. Но и этого организаторам показалось мало. Они решили добавить символизма: игрокам раздали ленту Мёбиуса – официальный символ турнира, обозначающий бесконечность.

Теннисисты, особенно иностранные, находились в приятном шоке и не скрывали этого. Почти в каждом интервью без подводок и специальных вопросов они говорили о том, как им здесь нравится.

– Мы впечатлены тем, как тут все организовано, – говорила Катарина Среботник – финалист парного турнира. – Презентация на корте очень красочная. Тут все очень хорошо организовано. Вы знаете, что игроки часто используют клише о том, как все здорово и хорошо организовано. Но на этот раз так все и есть, это искренние слова.

Особые почести оказали датчанке Каролине Возняцки, ставшей первой ракеткой мира буквально за несколько дней до старта. Организаторы решили с помпой отметить это ее достижение и подарили гигантскую ракетку, украшенную розовыми бутонами роз. Это было настолько необычно, что видео чествования опубликовал официальный твиттер WTA.

"I've had a great last couple of weeks"



New World No.1 @CaroWozniacki is recognised in a special @Formula_TX ceremony! 👏👏 pic.twitter.com/8DhmjmZtOv