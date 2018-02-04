Неделя в Петербурге будет морозной и снежной

Снег, мороз и гололед обещают синоптики Северной столице в ближайшие семь дней. А к концу недели, по их прогнозу, петербуржцы увидят солнце.

Как сообщают в Гидрометцентре, в ночь на 5 февраля в городе похолодает до минус 9, а местами и до минус 10 градусов. Уверенные минус 9 по ночам будут всю неделю, а в среду, 7 февраля, и в субботу, 10-го, похолодает ещё на несколько градусов. Ночные заморозки смягчятся днём: температура будет колебаться в районе -5…-7 градусов. При этом Петербургу обещают снег – временами, но регулярно. До конца недели прогнозируют облачность, умеренный ветер и скользкие дороги. В субботу можно ждать прояснений и солнца.

Заморозки в минус 12 – 14 градусов ночью и дневное потепление – это для Петербурга близкая к норме температура, объяснял «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов. Таким же близким к норме будет и весь февраль.