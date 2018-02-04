На юго-западе Петербурга почти 200 зданий - на «пониженном» отоплении

Проблемный трубопровод в Красносельском районе Петербурга на сутки оставил в холодных квартирах жильцов больше сотни домов. Вместе с отоплением, по их словам, из кранов пропала горячая вода.

Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», 4 февраля дефект на 800-миллиметровой трубе теплоэнергетики обнаружили во время объезда у дома №41 на проспекте Маршала Жукова. Пока парящая труба не лопнула, аварийная бригада меняет ее часть. Работы начались в 11 часов утра и по плану займут сутки. В зону ремонта попало 197 зданий: 124 жилых, 4 лечебных и 36 школ и детских садов. Отопление в них поступает на пониженных параметрах. Горячая вода, как заверили в компании, подаётся в штатном режиме.

Тем не менее читатели «Фонтанки» жалуются на проблемы с водоснабжением. По их словам, в домах на улице Доблести остыли не только батареи, но и вода в кранах.

Теплоэнергетики напоминают, что в случае парения или вытекания горячей воды необходимо немедленно покинуть место происшествия и не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам. Ответственность компании застрахована.