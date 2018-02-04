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04.02.2018 19:37

Индексы в США показали рекордное падение за время президентства Трампа

По итогам минувшей пятницы ведущие биржевые индексы США показали рекордное за один день падение с начала правления нынешнего президента США Дональда Трампа. Индекс Dow Jones за одну торговую сессию упал на 665 пунктов (–2,5%), S&P — на 60 пунктов (–2,1%), NASDAQ — на 145 пунктов (–2%). На этой неделе это стало уже вторым существенным падением индексов — в среду индексы сразу после открытия торгов резко потеряли примерно по 1,5%, однако к закрытию торгов восстановили позиции.

Уже тогда некоторые эксперты предположили, что продолжительный рост акций, который наблюдался на американских биржах при Дональде Трампе в прошлом году, сейчас может перейти в коррекцию. В итоге по результатам всей недели американские индексы потеряли 2,2–4%, что стало худшей неделей с декабря 2016 года. По оценкам Говарда Сильверблатта из S&P Dow Jones Indices, из-за снижения котировок общая стоимость акций, обращающихся в США, сократилась на $ 1 трлн. Опрошенные FT эксперты считают, что распродажу акций в США можно объяснить нервозностью инвесторов, ожидающих от ЦБ крупнейших стран мира скорого отказа от политики стимулирования путем повышения учетных ставок и прекращения политики количественного стимулирования.

Источник: Коммерсант


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