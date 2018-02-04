Еще
01:50 05.02.2018
Пришлите свою новость!
04/02
В Петербурге полиция не рискнула без пистолета заглянуть в документы спортсмена
04/02
Семеновский полк вышел с лопатами на заснеженные улицы Москвы
04/02
Япония улучшит Владивосток ради Курильских островов
04/02
ДТП в Сестрорецке унесло жизнь 9-летней девочки
04/02
Профессор СПбГУ сравнил чиновников с проститутками
04/02
Годовалый ребенок и трое взрослых погибли на «встречке» на Киевском шоссе
04/02
Индексы в США показали рекордное падение за время президентства Трампа
04/02
Российские рыбаки по льду попали в Финляндию
04/02
Неделя в Петербурге будет морозной и снежной
04/02
Полицию в Афинах забросали «коктейлями Молотова»
04/02
В УФСИН обнародовали «колпинский доклад»
04/02
На юго-западе Петербурга почти 200 зданий - на «пониженном» отоплении
04/02
Француженка Младенович не смогла защитить титул чемпионки St. Petersburg Ladies Trophy
04/02
Династия Ротшильдов начнет производство кошерного шампанского
04/02
Титов передал Путину список беглых бизнесменов, готовых вернуться из Великобритании
04/02
Треснувший лед прервал рыбалку в Финском заливе
04/02
Москва задерживает рейсы на Петербург
04/02
Бомбу на станции «Рыбацкое» не нашли
04/02
Губернатор Подмосковья назвал снегопад «чрезвычайной метеорологической ситуацией»
04/02
Сирийский спецназ работает в районе, откуда был сбит российский Су-25
04/02
Бесхозный предмет закрыл «Рыбацкое»
04/02
Домушники оставили без икон и украшений актера БДТ
04/02
Анкара предупредила США об опасности для переодетых в курдов американских военных в Сирии
04/02
Россиянка впервые выиграла теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy
04/02
Госдуму и два ТЦ в Москве проверяют после звонков об угрозе взрыва
04/02
В Петербурге скользко: машины бьются группами, улетают в кюветы, ломают светофоры
04/02
В Петербурге привычка курить в коммуналке оставила охотника без ружья
04/02
Появились первые кадры фильма Серебренникова о Цое
04/02
Пожелавший сэкономить посетитель магазина влил в себя бутылку водки перед кассой
04/02
Перед сбоем на ТЭЦ в Петербурге поставили отечественное оборудование
04/02
Мигранты с отвертками ограбили стройку перинатального центра в Гатчине
04/02
На Свердловской набережной аварийный «квартет» собирает пробку
04/02
Петербуржцу в квартиру подбросили мертвую женщину
04/02
МОК оспорит оправдание российских спортсменов
04/02
«Простывший» посетитель выстрелом взял кассу суши-бара на Зины Портновой
04/02
Один человек стал жертвой стихии в Москве
04/02
Петербургская школьница рассказала о незнакомце в метро. Теперь с ним хочет познакомиться полиция
04/02
Знаток Александр Друзь выпускает путеводитель по Петербургу
04/02
В дома на Васильевском и Ополчения вернули тепло
04/02
В пожаре на Васильевском погибли двое
04/02
Казахстанец притворился девушкой и прошел в финал конкурса красоты
04/02
Медсестру, спасшую из воды автоледи под Выборгом, наградят и зачислят в ВМедА
04/02
В БДТ выходит премьера по книге Эдуарда Кочергина
03/02
Жители 77 домов на Васильевском и 8 на Ополчения останутся ночевать в холодных квартирах
03/02
Die Welt рассказала, как петербургская «Пелла» спасла старейшую верфь Германии
03/02
Минобороны подтвердило гибель российского летчика в Сирии
03/02
Вспышка на петербургской ТЭЦ попала на видео
03/02
Петербургские медики вышли с пикетами в поддержку осужденного гематолога
03/02
Построенный в Хельсинки ледокол назвали в честь Евгения Примакова
03/02
В ФСБ назвали причину обысков в квартире журналиста Павла Никулина
03/02
Петербургу обещают метель и гололедицу
03/02
От эпидемии гриппа в Чехии погибли 10 человек
03/02
Леди Гага прервала мировое турне из-за сильных болей
03/02
Разбираться со сбоем в энергосистеме Петербурга будет спецкомиссия
03/02
Дженнифер Энистон на вопрос о продолжении «Друзей» ответила: «Все возможно»
03/02
В пассажирский автобус под Выборгом врезалась встречная иномарка
03/02
На территории ТЭЦ в Петербурге бульдозер раздавил пешехода
03/02
Эрдоган объявил о скором наступлении турецких войск на город Африн
03/02
Российских олигархов заставят объяснить роскошную жизнь в Лондоне
03/02
Велосипедисты автомобилистам: И не нужно нас считать в зимнем Питере
03/02
120 лет волне: десять выдающихся работ Алвара Аалто
03/02
Российская туристка попыталась отбелить кораллы и попала в тюрьму
03/02
Полузащитника «Зенита» делят в суде
03/02
Смольный: На митинг «Россия в моем сердце» пришли 10 тысяч человек
03/02
Двое взрослых и ребенок попали под машину на переходе через Бухарестскую
03/02
МОК подумает, приглашать ли в Пхенчхан 15 оправданных российских спортсменов
03/02
Рабочая группа жилкомитета разберется, кто намудрил с квартирами на Чуковского
03/02
МВД насчитало 60 тысяч патриотов на митинге в Москве
03/02
Ремонт в Девяткино затронул кассы и пассажиров
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
04.02.2018 17:49

Династия Ротшильдов начнет производство кошерного шампанского

Винный дом Champagne Barons de Rothschild династии Ротшильдов выпустит кошерное розовое шампанское, сообщает The Drinks Business.

Оно дополнит линейку кошерных белых вин, которую компания запустила в 2016 году. Спрос на кошерное шампанское растет в Лондоне, пишет Jewish Chronicle. Этот напиток стали продавать не только специализированные магазины, но и британские торговые сети, к примеру Selfridges.

Чтобы вино, как и любой другой продукт, считалось кошерным, его должны изготовить под наблюдением раввина. Напиток должен содержать только кошерные ингредиенты, его должны делать с использованием оборудования, сертифицированного для производства кошерных вин. Кроме того, в кошерном вине не должно быть консервантов и искусственных красителей.

Ротшильды — европейская династия еврейского происхождения, члены семьи занимаются в основном финансами (банковский бизнес, инвестиции).

Источник: Лента.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ЖК Дипломат/Холдинг «ПСК»
02.02.2018 13:10

Фасад ЖК «Дипломат» в неоклассическом стиле почти готов

Смотрите свежие фотографии со строительной площадки жилого комплекса бизнес-класса «Дипломат». На объекте завершена установка лифтов, в настоящее время производится устройство фасадной системы здания и входных групп
ГК «Эталон»
02.02.2018 12:50

Два банка аккредитовали жилые комплексы от «Эталон ЛенСпецСМУ»

АО «Россельхозбанк» аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
Холдинг «ПСК»
01.02.2018 16:42

Кэшбэк 150 000 рублей на апартаменты в комплексе Like

В комплексе апартаментов Like 24 января стартовало специальное предложение – на ограниченное количество квартир действует кэшбэк 150 тысяч рублей*. Бонус предоставляется при полной оплате стоимости квартиры или при оформлении ипотеки. Чтобы получить кэшбэк, нужно заключить договор долевого участия до 14 февраля
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Династия Ротшильдов начнет производство кошерного шампанского
Титов передал Путину список беглых бизнесменов, готовых вернуться из Великобритании
Die Welt рассказала, как петербургская «Пелла» спасла старейшую верфь Германии
Построенный в Хельсинки ледокол назвали в честь Евгения Примакова
Верховный суд разрешил Роспотребнадзору запрещать продажу продуктов без проверки
Антимонопольщики проследят за ценами на бензин
СМИ: Росавиация приостановила действие сертификата Azur Air
Банк ВТБ приобрел кредит для Западного скоростного диаметра
Глава совета директоров «Газпрома» заработал на продаже акций компании 5,5 миллионов
Российские олигархи за январь обогатились ещё на 16,8 миллиарда долларов
Фармкластер лишился гормонов роста
Известного пластического хирурга лишили бизнеса и обвинили в рейдерском захвате
Как ярмарки превратились в балаган
Суд доказал, что Сабадаш реальный Мэн
Откроет ли Россия арктический путь Китаю
Запретить - значит обезвредить. Как российскому ретейлу мешают бороться с китайцами
«Кремлёвский список» обесценит рубль не сегодня
«Силовые машины» ждут милости США
Подглядывающие. Как устроен вебкам-бизнес
Как превратить коммуналку в хостел класса «люкс»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Под белым снегом февраля. Москва отбивается от стихии

читатель "Фонтанки"

Вспышка на петербургской ТЭЦ попала на видео

Итоги недели: Как в Сочи сплотили сирийский народ

Новости компаний
ЖК Дипломат/Холдинг «ПСК»
02.02.2018 13:10
Фасад ЖК «Дипломат» в неоклассическом стиле почти готов
Смотрите свежие фотографии со строительной площадки жилого комплекса бизнес-класса «Дипломат». На объекте завершена установка лифтов, в настоящее время производится устройство фасадной системы здания и входных групп
ГК «Эталон»
02.02.2018 12:50
Два банка аккредитовали жилые комплексы от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «Россельхозбанк» аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
Холдинг «ПСК»
01.02.2018 16:42
Кэшбэк 150 000 рублей на апартаменты в комплексе Like
В комплексе апартаментов Like 24 января стартовало специальное предложение – на ограниченное количество квартир действует кэшбэк 150 тысяч рублей*. Бонус предоставляется при полной оплате стоимости квартиры или при оформлении ипотеки. Чтобы получить кэшбэк, нужно заключить договор долевого участия до 14 февраля
ПАО «МРСК Северо-Запада»
31.01.2018 10:45
МРСК Северо-Запада увеличивает резервные мощности на севере Карелии
В рамках рабочей поездки в северную часть региона глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин посетили производственное отделение «Северные электрические сети» филиала «Карелэнерго» и обсудили резервирование схем электроснабжения.
Уральский банк реконструкции и развития
30.01.2018 17:32
УБРиР расширил возможности финансирования участников тендеров
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил возможности участников тендеров. Теперь собственникам малого и среднего бизнеса, наряду с банковскими гарантиями, доступен кредит «Обеспечительный», предоставляемый на различные цели: обеспечения заявок на участие в тендере, обеспечения исполнения контракта, а также финансирование хода исполнения контракта
«Главстрой-СПб»
30.01.2018 17:30
Коммерческие помещения в ЖК «Юнтолово» доступны в ипотеку
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и Банк «Союз» разработали совместную ипотечную программу на покупку нежилых помещений, расположенных в ЖК «Юнтолово» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Процентная ставка по кредиту составляет от 12,1%
ЖК "Полюстрово Парк"/Setl City
29.01.2018 18:43
Setl City приступила к остеклению новой школы в Калининском районе
Setl City устанавливает окна в строящейся школе на территории ЖК «Полюстрово Парк» в Калининском районе Санкт-Петербурга. В здании ведутся кровельные работы, специалисты монтируют внутренние инженерные сети
Уральский банк реконструкции и развития
29.01.2018 17:02
УБРиР запустил рефинансирование для бизнес-клиентов
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о запуске рефинансирования кредитов для бизнеса, оформленных в других банках. Новый кредит «Рефинанс» позволяет предпринимателю объединить несколько кредитов в один и отложить выплату платежей до 1 года
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
25.01.2018 17:17
Мобильное приложение УБРиР признано лучшим в 2017 году
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил премию журнала Global Banking and Finance Review за лучшее мобильное приложение 2017 года. Ранее банк уже получал награду в этом финансовом конкурсе: в 2015 году интернет-банк УБРиР стал лучшим в Восточной Европе
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.