Титов передал Путину список беглых бизнесменов, готовых вернуться из Великобритании

Президенту России Владимиру Путину передан список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но сейчас скрывающихся от российского правосудия в Великобритании, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей сейчас находится с визитом в Великобритании.

Он не стал сообщать фамилии бизнесменов из списка, но уточнил, что их там более десятка, и список окончательно не сформирован, потому что «продолжают поступать обращения». В шести зарубежных странах, в том числе в Великобритании, открылись пункты по приему таких обращений.

По словам правозащитника, дела фигурантов списка очень похожи: все они «успели уехать и не попали в СИЗО под меру пресечения». Далее обычно против них заводится уголовное дело, затем оно приостанавливается, и обвиняемых объявляют в розыск. «Некоторые люди по 20 лет живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из разыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает висеть», — заявил ТАСС господин Титов.

По словам господина Титова, судебные дела уехавших бизнесменов возможно пересмотреть. Ранее правозащитник заявлял, что будет ходатайствовать об исключении из списков Интерпола российских предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной.

The Bell сообщает, что на встречу Бориса Титова с уехавшими из России бизнесменами, которая состоялась вчера в центре российской культуры «Пушкинский дом» в Лондоне, пришли около 40 предпринимателей. В их числе — основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, сооснователь Mr. Doors Максим Валецкий, бывший владелец банка «Траст» Илья Юров, совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов и совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, брат ресторатора Михаила Зельмана.