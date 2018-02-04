Сирийский спецназ работает в районе, откуда был сбит российский Су-25

На месте уничтожения отряда террористов, сбивших из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) российский самолет Су-25 в Идлибе, работает сирийский спецназ, а российские воздушно-космические силы (ВКС) прикрывают данную операцию с воздуха. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на заместителя председателя комитета Государственной думы по обороне Виктора Водолацкого.

«И если будут найдены элементы данного ПЗРК, то по номерам и по происхождению в самые ближайшие дни мы будем знать, откуда этот ПЗРК поступил, с какой, как говорится, фабрики и как он туда был доставлен», — 4 февраля рассказал он РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Российский самолет был сбит 3 февраля в провинции Идлиб. Пилот катапультировался, однако погиб уже на земле «при проведении боя с террористами». Минобороны РФ опубликовало видео, на котором показан удар высокоточным оружием по позициям признанной в России террористической «Джебхат ан-Нусра» в районе, из которого была запущена ракета по Су-25. В Пентагоне заявили, что США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа «земля – воздух» и «не намерены делать этого в будущем».

Военная операция России в Сирии проходила с сентября 2015 года. 22 декабря 2017 года глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном выводе войск РФ из Сирии. Однако Центр по примирению враждующих сторон и военные базы Хмеймим и Тартус продолжают функционировать в Сирии.