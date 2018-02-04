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04.02.2018 15:17

Анкара предупредила США об опасности для переодетых в курдов американских военных в Сирии

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что военные США в форме курдских отрядов народной самообороны (YPG) могут стать целью операции турецкий военных в Сирии. Об этом 4 февраля сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Sabah.

«Если солдаты США будут носить униформы террористов [YPG] и сражаться с ними против турецких вооруженных сил, тогда у нас не будет возможности провести различие на этом этапе», — сказал Боздаг.

Ранее премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что планы США по созданию сил безопасности границы в Сирии являются открытым проявлением вражды.

Справка:

Операция «Оливковая ветвь», которую Турция начала 22 января против курдских подразделений на севере Сирии, перерастает в долгосрочную кампанию. На смену обещаниям завершить силовую акцию «в кратчайшие сроки» пришли заявления о том, что Анкара не намерена ограничивать себя временными рамками. Как ранее заявил президент Турции, с начала операции в Африне уничтожены уже 800 террористов.


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