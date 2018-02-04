Как построить торговый центр, не начиная строительства

Превратить старое здание в новое, не положив в нем ни кирпича и даже не убрав вывески, — прием, достойный Остапа Бендера. Химию и оптику волшебного омоложения торгового центра на Стародеревенской изучает следствие Приморского района. Кроме химиков, к делу привлечен Google.

Смена собственника ничем не примечательного торгового центра на Стародеревенской улице обернулась любопытным юридическим казусом, арбитражным спором и даже уголовным делом. Заявившие о преступлении утверждают, что владелец здания, который объявил, что будет сносить старый ТЦ и строить новый, якобы ничего не сносил. А строить и вовсе не собирался. Хотя разрешение на строительство в 2016 году получил, а затем и разрешение на ввод объекта, и в результате оформил старый торговый центр, который даже не прекращал работать, как новое здание. Все это — якобы для того, чтобы отстранить от получения законных доходов с недвижимости прежних инвесторов, вложившихся в стройку еще в 2001 году.



В вопросе «а что, так можно было?» теперь должны разобраться следователи: велось строительство или нет, и когда было построено существующее здание — в 2003-м или все-таки в 2017-м. Чтобы доказать, что никакой стройки не было, в ход идут скриншоты панорам Google разных лет; заявители, уже объявленные потерпевшими по уголовному делу, сопоставляют на фото расположение рекламных вывесок, афиш и баннеров и даже проводят химическую экспертизу строительных конструкций для установления их возраста.

Версия потерпевших вкратце выглядит следующим образом. В 2001 году ООО «Лада» получило от города в аренду участок площадью в три тысячи метров, на Стародеревенской улице, в квартале 32-Б. Аренда была оформлена на три года, под строительство торгового комплекса. В финансировании стройки участвовали десять дольщиков — слово «дольщик» в этом случае означало «соинвестор», который вкладывается в проект на условиях получения доли площадей в торговом центре для сдачи в аренду. Все шло по плану: в марте 2003-го двухэтажный ТЦ приняли в эксплуатацию, а в 2004-м договор об аренде земли был продлен еще на три года — уже не для строительства, а для использования здания под торговлю. Инвесторы оформили собственность и получали свой законный доход. В 2008-м договор продлили еще раз. Но в 2014-м — разорвали, в связи с заключением нового соглашения с городом. С этого момента, как говорят потерпевшие — те самые десять дольщиков, и начались их злоключения.

В декабре 2014 года Смольный издал постановление №1120 , согласно которому ООО «Лада» предоставлялся тот же самый участок в три тысячи метров — но уже для нового строительства «объекта розничной торговли». «Объект» должен был быть построен за 27 месяцев. А 15 января 2015 года комитет имущественных отношений заключил с «Ладой» новый договор аренды — уже на инвестиционных условиях.

Через год инвестор сменился: в упомянутое постановление внесли правки, и в нем вместо «Лады» появилось ООО «Агема Групп». Этому предшествовало письмо от «Лады» тогдашнему главе стройкомитета Михаилу Демиденко, в котором компания просила сменить в договорах имя инвестора «в связи с нестабильным финансовым состоянием». В договор аренды также вписали новое имя. 13 декабря 2016 года новое юрлицо получило разрешение на строительство. А уже в апреле 2017-го «Агема Групп» было подписано разрешение на ввод в эксплуатацию якобы нового построенного объекта.

Возможно, никого бы эта история и не взволновала, а документооборот остался бы на бумаге, как один из типичных сюжетов о легализации нового собственника, если бы этот новый собственник оставил в силе обязательства перед теми, кто еще в 2001 году оплатил строительство. Однако этого, как говорят инвесторы, не случилось. В мае 2016 года доступ в торговый центр для всех теперь уже бывших совладельцев общедолевого имущества был перекрыт. Арендаторам помещений, принадлежащих дольщикам, предложили перезаключить договоры — но не с прежними хозяевами, а с «Агема Групп». И с июня 2016 года весь доход, который раньше получали от сдачи в аренду десять собственников помещений, по их словам, получает вышеозначенное юрлицо.

Дозвониться «Фонтанке» не удалось. По единственному телефону, указанному в системе СПАРК, ответили, как отрезали: «Нет, это не «Агема Групп». И звать меня никак». Сайта у компании нет. Попытка дозвониться еще одному замешанному в конфликте — Сергею Грекову, гендиректору ООО «Лада», была не более успешной: к «Агеме Групп», по словам Грекова, он не имеет отношения, и более ничего пояснить по этому делу не может.

Дольщики тем временем на месте не сидели, а отправились в суд. Приморский райсуд рассматривает четыре гражданских иска, оспаривающие права «Агемы Групп» на здание и требующие признать долю инвесторов в собственности. В городском арбитраже лежат еще два дела: один иск требует признать незаконным решение Госстройнадзора о вводе «нового объекта», другой также не согласен с правами собственности «Агемы Групп». Однако гражданскими исками инвесторы не удовлетворились и написали в прокуратуру.

Прокуратура провела проверку, после чего 28 ноября 2017 года следственное управление УМВД по Приморскому району возбудило в отношении неустановленного лица уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК (группой лиц, либо в особо крупном размере, либо повлекшее лишение прав на жилое помещение). Четверо из десяти бывших соинвесторов признаны потерпевшими и теперь пытаются доказать, что «новый объект недвижимости» на Стародеревенской — не более чем обман зрения и очковтирательство. В кипах документов в уголовном деле есть как очевидные свидетельства — например, техпаспорта, в которых площадь «нового» ТЦ с точностью до квадратного сантиметра совпадает с площадью старого — так и более экзотичные. Среди последних – заключение о химико-техническом исследовании, согласно которому бетонные стены здания были возведены в 2001 году (точность определения составляет +0,5 года), нотариально заверенные скриншоты карт Google, красочные афиши ночного клуба, который, по словам потерпевших, не прекращал работать все то время, когда якобы создавался новый «объект».

В ходе расследования также выясняется интересное. Согласно справке оперуполномоченного 3 отдела ОРЧ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подполковника Кулагина, гендиректор организации, записанной в документах как проектировщик «нового» здания, заявила следователю, что никаких договоров с «Агема Групп» не подписывала. И пояснила, что к ней обратилась ее знакомая, работавшая в ООО «Лада», которая «по дружбе» попросила ее подписать акт приемки капитального строительства от 15.12.2016 г. и поставить печать своей организации. А заодно поставить свою подпись на проекте торгового комплекса, выполненного другой организацией в 2000-х годах.

Отдельные претензии потерпевшие предъявляют Госстройнадзору, а руководителя службы Леонида Кулакова также просят привлечь к уголовному делу. Ведомство, по их мнению, не должно было выдавать разрешение на ввод, не убедившись в том, что сам процесс строительства действительно имел место. «Руководитель СГСНЭ Кулаков Л.В. совершил злоупотребление своими должностными полномочиями и служебный подлог», – утверждается в заявлении о преступлении.

В самом Госстройнадзоре говорят, что подобные объекты по закону не подлежат постоянному строительному надзору. Иными словами, проверять, как велось строительство, и велось ли оно вообще, служба не могла — у нее нет ни соответствующих прав, ни обязанностей. «Служба выдала разрешение на строительство объекта в установленном законом порядке. По Градостроительному кодексу (часть 1 статьи 54) государственный строительный надзор за такими объектами не предусмотрен, – говорят в Стройнадзоре. – Для получения разрешения на ввод застройщиком были предоставлены все необходимые документы, оснований для отказа в его выдаче не имелось».

Елена Зеликова,

«Фонтанка.ру»