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04.02.2018 13:36

Пожелавший сэкономить посетитель магазина влил в себя бутылку водки перед кассой

Нехватка денег на алкоголь вынудила петербуржца «заправиться» прямо в магазине. С последствиями ноу-хау в экономии на покупках справляются медики.

Как стало известно «Фонтанке», днем 3 февраля посетители и персонал супермаркета «7 шагов» на улице Седова завороженно наблюдали, как мужчина отвинтил крышку полулитровой бутылки водки, влил ее в себя и, слегка икая и аккуратно перебирая ногами, пошел на выход к кассам.

Администрации магазина поаплодировать бы за аттракцион и вызвать скорую, но звонок поступил в полицию, что тоже справедливо. Водка выпита не тайком, а прилюдно, и это уже не кража, а форменный грабеж.

Дорогу до 10-го отдела полиции на улице Крупской проглот осилил без особых сложностей. В то время на улице столбик термометра показывал «- 5», а по ощущениям были все «- 10».

В отделе против мужчины сговорились тепло помещений и запредельная доза этанола. Работать с абсолютно пьяным задержанным полицейские не могли и вызвали врачей. В НИИ Джанелидзе пациенту диагностировали острое отравление.


© Фонтанка.Ру

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