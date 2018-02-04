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04.02.2018 14:02

Под белым снегом февраля. Москва отбивается от стихии

В столице продолжается рекордный снегопад. Ожидается, что за два дня на улицы Москвы выпадет месячная норма осадков. Один человек погиб, пятеро пострадали.
Под белым снегом февраля. Москва отбивается от стихии
Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Высота сугробов в Москве достигла рекордных 43 см. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что накануне жертвами сильнейшего снегопада стали примерно 360 деревьев. Один человек насмерть придавлен упавшим деревом, еще пятеро получили травмы. В воскресенье, 4 февраля, прогнозируется ухудшение ситуации: к снегопаду добавится шквалистый ветер с порывами до 20 м/с, а температура днем составит минус 5 – 7 градусов, к ночи столбик термометра опустится до десяти мороза, – предупреждает официальный портал московской администрации

Аварийные службы Мосгортранса работают в усиленном режиме, работу маршрутов городского общественного транспорта обеспечивают около 300 человек и почти 80 единиц спецтехники, в том числе вагоны-снегоочистители для трамвайных путей. На очистку дорог выведено более 15 тысяч единиц техники, тротуары убирают 70 тысяч дворников. Автовладельцев просят быть бдительными из-за сложных условий на дорогах и соблюдать пониженный скоростной режим.

При этом транспортные магистрали столицы замерли в пробках, соответствующий сервис "Яндекса" окрасил центр Москвы в желтый цвет, символизирующий серьезные трудности с движением. В аэропортах Москвы отменены и задержаны десятки рейсов.

 

Публикация от @inessakoz

 

Публикация от @yu_lisssa

 

 


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