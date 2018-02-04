Под белым снегом февраля. Москва отбивается от стихии
Высота сугробов в Москве достигла рекордных 43 см. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что накануне жертвами сильнейшего снегопада стали примерно 360 деревьев. Один человек насмерть придавлен упавшим деревом, еще пятеро получили травмы. В воскресенье, 4 февраля, прогнозируется ухудшение ситуации: к снегопаду добавится шквалистый ветер с порывами до 20 м/с, а температура днем составит минус 5 – 7 градусов, к ночи столбик термометра опустится до десяти мороза, – предупреждает официальный портал московской администрации.
Аварийные службы Мосгортранса работают в усиленном режиме, работу маршрутов городского общественного транспорта обеспечивают около 300 человек и почти 80 единиц спецтехники, в том числе вагоны-снегоочистители для трамвайных путей. На очистку дорог выведено более 15 тысяч единиц техники, тротуары убирают 70 тысяч дворников. Автовладельцев просят быть бдительными из-за сложных условий на дорогах и соблюдать пониженный скоростной режим.
При этом транспортные магистрали столицы замерли в пробках, соответствующий сервис "Яндекса" окрасил центр Москвы в желтый цвет, символизирующий серьезные трудности с движением. В аэропортах Москвы отменены и задержаны десятки рейсов.
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