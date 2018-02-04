Петербуржцу в квартиру подбросили мертвую женщину

Тело женщины с признаками насилия нашли в квартире в Невском районе Петербурга. Хозяин жилья уверяет, что перед отлучкой в другой город видел свой диван в более благополучном состоянии.

Как стало известно «Фонтанке» 4 февраля, накануне вечером на пульте дежурного полиции высветился сотовый номер. Мужчина представился владельцем собственности в 31-м доме на улице Крупской и сделал нетривиальное предположение: квартира может быть обременена мертвой девушкой. Податель сообщения оговорился, что к ее возможной смерти отношения не имеет, а сам находится за городом и вернется через три дня.

Не поехать полицейские не могли. Дверь названной квартиры была открыта. На диване ничком лежала 30-летняя женщина. Она была накрыта покрывалом, прятавшим серьезную травму головы у затылка и серию ножевых повреждений груди.

В оговорку 58-летнего владельца о скором приезде полиции приходится верить. Телефон после звонка отключился.