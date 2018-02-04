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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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04.02.2018 12:39

МОК оспорит оправдание российских спортсменов

Международный олимпийский комитет ждет от Спортивного арбитражного суда объяснений на решения снять пожизненное отстранение с российских спортсменов. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщает НТВ

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на пресс-конференции в Пхёнчхане снова заявил, что в МОК удивлены решением CAS оправдать 28 российских спортсменов.

«Мы очень разочарованы и удивлены решением CAS. Пока у нас нет обоснований на принятые решения. Мы их ждем, поэтому не можем подавать апелляции. Как только станут понятны перспективы, мы подадим апелляции на решение CAS», – сказал он

При этом Бах отметил, что вопрос участия оправданных CAS россиян в ОИ-2018 решится в ближайшие два дня.

«Мы надеемся, что комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон рассмотрит вопрос о приглашении россиян (на Олимпийские игры) в кратчайшие сроки, несмотря на то, что не получена мотивировочная часть решения CAS. Я думаю, что итоговое решение будет озвучено в ближайшие пару дней», – добавил Томас Бах.

Ранее Олимпийский комитет России попросил МОК направить приглашения на Игры 13 спортсменам: Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой (все — скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (все — лыжные гонки), Ольге Фаткулиной, Александре Румянцевой, Артему Кузнецову (все — конькобежный спорт), Татьяне Ивановой (санный спорт). Также ОКР попросил выдать приглашения главному тренеру сборной России по санному спорту Альберту Демченко и тренеру по скелетону Сергею Чудинову. Накануне директор МОК по коммуникациям сообщил, что комиссия на заседании в Пхёнчхане рассмотрит возможность участия в Олимпийских играх 15 из 28 оправданных российских спортсменов.

Справка:

Олимпиада-2018 пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. В конце прошлого года Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом. Причиной стал антидопинговый скандал: расследование МОК показало, что допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи были подменены. Каждый атлет, решивший выступить под нейтральным флагом, должен был пройти специальный отбор. 111 спортсменов, в том числе лидеры сборной России, его не прошли. 1 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) оправдал 28 сочинских олимпийцев, в результате чего Россия вернула себе первое место в командном зачете Олимпиады-2014. При этом МОК заявил, что оправдание еще не означает автоматическое приглашение на Олимпиаду в Пхёнчхане.


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