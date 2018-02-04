МОК оспорит оправдание российских спортсменов

Международный олимпийский комитет ждет от Спортивного арбитражного суда объяснений на решения снять пожизненное отстранение с российских спортсменов. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщает НТВ.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на пресс-конференции в Пхёнчхане снова заявил, что в МОК удивлены решением CAS оправдать 28 российских спортсменов.

«Мы очень разочарованы и удивлены решением CAS. Пока у нас нет обоснований на принятые решения. Мы их ждем, поэтому не можем подавать апелляции. Как только станут понятны перспективы, мы подадим апелляции на решение CAS», – сказал он

При этом Бах отметил, что вопрос участия оправданных CAS россиян в ОИ-2018 решится в ближайшие два дня.

«Мы надеемся, что комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон рассмотрит вопрос о приглашении россиян (на Олимпийские игры) в кратчайшие сроки, несмотря на то, что не получена мотивировочная часть решения CAS. Я думаю, что итоговое решение будет озвучено в ближайшие пару дней», – добавил Томас Бах.

Ранее Олимпийский комитет России попросил МОК направить приглашения на Игры 13 спортсменам: Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой (все — скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (все — лыжные гонки), Ольге Фаткулиной, Александре Румянцевой, Артему Кузнецову (все — конькобежный спорт), Татьяне Ивановой (санный спорт). Также ОКР попросил выдать приглашения главному тренеру сборной России по санному спорту Альберту Демченко и тренеру по скелетону Сергею Чудинову. Накануне директор МОК по коммуникациям сообщил, что комиссия на заседании в Пхёнчхане рассмотрит возможность участия в Олимпийских играх 15 из 28 оправданных российских спортсменов.