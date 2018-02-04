«Простывший» посетитель выстрелом взял кассу суши-бара на Зины Портновой

Сетевой магазин стал жертвой вооруженного нападения в Кировском районе Петербурга. Прикрывшийся маской посетитель напугал персонал стрельбой, но с выбором места прогадал и большой куш с японского фаст-фуда не получил.

Как стало известно «Фонтанке» 4 февраля, молодой человек в темной одежде вошел в «Суши Шоп» на улице Зины Портновой, 34, накануне в 22.40. Персоналу, которому до закрытия заведения оставалось меньше получаса, бросились в глаза медицинская маска на лице псетителя и натянутый на голову капюшон легкой куртки. Мужчина не стал просматривать меню, а внимание к себе обеспечил выстрелом в стену и требованием открыть кассу.

Впечатленные работники спорить не стали, позволили злоумышленнику забрать всю дневную выручку и покинуть помещение. На роллах, суши и лапше 3 февраля заведение заработало 8 тысяч рублей.