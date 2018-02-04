Один человек стал жертвой стихии в Москве

В Москве из-за разгула стихии погиб один человек, еще двое получили травмы. Об этом со ссылкой на твиттер мэра Москвы сообщает «Газета.ру».

«К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы. Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже», — написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также отметил, что 4 февраля в Москве ожидаются мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.

«От деревьев и проводов надо держаться подальше», — добавил Собянин.

Ранее МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение. 4 февраля из-за непогоды во Владимирской, Московской и Тульской областях более 14 тысяч человек остались без электричества.