Петербургская школьница рассказала о незнакомце в метро. Теперь с ним хочет познакомиться полиция
Полиция Петербурга ищет мужчину, распустившего руки на многолюдной станции метрополитена. Объектом его внимания стала несовершеннолетняя.
Как стало известно «Фонтанке», 3 февраля в полицию обратилась 62-летняя местная жительница, рассказавшая о преступлении в отношении внучки. Накануне около семи вечера девочка ехала в поезде по зеленой ветке метро. В перегоне между "Гостиным двором" и "Маяковской" к ней пристал мужчина, который совершил развратные действия. На домогательства девочка 15 лет пожаловалась родственнице.
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию.