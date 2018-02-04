В дома на Васильевском и Ополчения вернули тепло

Ремонт теплосетей в Кировском районе и на Васильевском острове завершили досрочно. Утром 4 февраля все потребители получают отопление без ограничений, заверили в «Теплосети Санкт-Петербурга».

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, в пять утра воскресенья 400-мм трубу у дома №30 на 3-й линии В.О. заварили. Заменить потребовалось порядка девяти метров трубопровода. Еще семь метров заменила другая бригада, которая ремонтировала 150-мм трубу у дома №129 по проспекту Народного Ополчения. Там сварочные работы завершили в 6.20 утра.

Сейчас 99 зданий на Васильевском острове и 9 на юге города получают тепло и горячую воду в штатном режиме, заявили в «Теплосети».

Ремонт на Васильевском острове продолжался с утра субботы, когда во время планового объезда специалисты заметили парение. На Народного Ополчения трубу прорвало уже к вечеру.