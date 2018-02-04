В пожаре на Васильевском погибли двое

Квартирный пожар тушили на Васильевском острове в Петербурге утром 4 февраля. Двух человек спасти не удалось.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по Петербургу, в четверть восьмого утра поступила заявка о пожаре на улице Карташихина, 13. Очаг возгорания нашли в двухкомнатной квартире на первом этаже. К половине восьмого с открытым огнем справились, еще через 18 минут пожар ликвидировали.

Одна из комнат полностью выгорела, два человека погибли. Их личности устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

На месте работали 15 пожарных и четыре расчета.