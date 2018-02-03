Еще
01:43 04.02.2018
Пришлите свою новость!
01:12
В БДТ выходит премьера по книге Эдуарда Кочергина
03/02
Жители 77 домов на Васильевском и 8 на Ополчения останутся ночевать в холодных квартирах
03/02
Die Welt рассказала, как петербургская «Пелла» спасла старейшую верфь Германии
03/02
Минобороны подтвердило гибель российского летчика в Сирии
03/02
Вспышка на петербургской ТЭЦ попала на видео
03/02
Петербургские медики вышли с пикетами в поддержку осужденного гематолога
03/02
Построенный в Хельсинки ледокол назвали в честь Евгения Примакова
03/02
В ФСБ назвали причину обысков в квартире журналиста Павла Никулина
03/02
Петербургу обещают метель и гололедицу
03/02
От эпидемии гриппа в Чехии погибли 10 человек
03/02
Леди Гага прервала мировое турне из-за сильных болей
03/02
Разбираться со сбоем в энергосистеме Петербурга будет спецкомиссия
03/02
Дженнифер Энистон на вопрос о продолжении «Друзей» ответила: «Все возможно»
03/02
В пассажирский автобус под Выборгом врезалась встречная иномарка
03/02
На территории ТЭЦ в Петербурге бульдозер раздавил пешехода
03/02
Эрдоган объявил о скором наступлении турецких войск на город Африн
03/02
Российских олигархов заставят объяснить роскошную жизнь в Лондоне
03/02
Велосипедисты автомобилистам: И не нужно нас считать в зимнем Питере
03/02
120 лет волне: десять выдающихся работ Алвара Аалто
03/02
Российская туристка попыталась отбелить кораллы и попала в тюрьму
03/02
Полузащитника «Зенита» делят в суде
03/02
Смольный: На митинг «Россия в моем сердце» пришли 10 тысяч человек
03/02
Двое взрослых и ребенок попали под машину на переходе через Бухарестскую
03/02
МОК подумает, приглашать ли в Пхенчхан 15 оправданных российских спортсменов
03/02
Рабочая группа жилкомитета разберется, кто намудрил с квартирами на Чуковского
03/02
МВД насчитало 60 тысяч патриотов на митинге в Москве
03/02
Ремонт в Девяткино затронул кассы и пассажиров
03/02
Определена дата первого рейса из России в Египет
03/02
Для «Таинственного острова» Пригожина построят подводный туннель
03/02
После прорыва трубы на Народной в кипятке найдена женщина
03/02
Саночник Павличенко показал Олимпийскую деревню в Пхёнчхане
03/02
В Лодейном Поле из горящей машины спасали пострадавших
03/02
ФСБ не будет проверять слова Собчак о Крыме - ссылка не открылась
03/02
YouTube начал помечать видео СМИ, которые получают государственное финансирование
03/02
Российская армия получит новейшее гиперзвуковое оружие
03/02
«Ленэнерго»: Электроснабжение в Петербурге восстановлено
03/02
Суд продлил арест экс-начальнику Киришской полиции, а давших показания следствие отпустило
03/02
На «Коле» сложилась большегрузная автоцистерна, перекрыв трассу
03/02
Петербургский фонд капремонта оштрафовали за сокрытие информации от плательщиков
03/02
Блэкаут остановил троллейбусы на Невском
03/02
«ТГК-1» о массовых отключениях в Петербурге: Сработала система защиты
03/02
В Петербурге сбой на трех ТЭЦ оставил без света больше 100 тысяч человек
03/02
На Васильевском частично обесточен ЗСД
03/02
Блэкаут в Петербурге. Трансляция
03/02
Очевидцы: Массовое отключение света в Петербурге
03/02
«Добраночь» отметит 20-летие, вспомнив все лучшее
03/02
В Петербурге отпразднуют Международный день неандертальца
03/02
ФСБ Петербурга провела трендовое задержание в «трениках» и белых носках
03/02
В «Зазеркалье» построят цирк «Теремок»
03/02
Романтическую комедию разыграют в жанре stand-up
03/02
В Петербурге погиб оппозиционер, подозреваемый арестован
03/02
Пентагон назвал отличительную черту новой ядерной доктрины США
03/02
После юбилея экс вице-губернатора не хватило даже на обман ожиданий дольщиков
03/02
В Госдепе намерены восстановить доверие в отношениях с Россией
02/02
ГАТИ объяснила, почему на Лиговском асфальт укладывают прямо в снег
02/02
Касаткина сенсационно выбила из петербургского турнира первую ракетку мира
02/02
Петербурженке выставили счет 43 тысячи за оплаченное электричество и отключили квартиру
02/02
На Минкульт подали в суд за отзыв из проката «Смерти Сталина»
02/02
У президента Финляндии родился сын
02/02
В Парголово пожар уничтожил жилой дом
02/02
США: Россия угрожает первой применить "ограниченный ядерный удар"
02/02
Тиллерсон вновь заговорил о вмешательстве РФ в мексиканские выборы
02/02
Плющенко пожелал россиянам «разорвать» всех соперников на Играх-2018
02/02
Архитекторы из 9 стран стали финалистами конкурса на создание проектов стандартного жилья в Росси
02/02
В ДТП на Приморском шоссе пострадали дети
02/02
Богаев перешел из «Зенита» в хабаровский СКА на правах аренды
02/02
Манчини начал переговоры о работе в сборной Италии
02/02
Буксиры ВМФ РФ спасли турецкий сухогруз
02/02
Бывший вице-президент WADA: оправданные россияне должны попасть на Игры-2018
02/02
В Отрадном жители спасаются от наводнения по лестнице
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
03.02.2018 23:09

Жители 77 домов на Васильевском и 8 на Ополчения останутся ночевать в холодных квартирах

Из-за прохудившегося трубопровода дома на Васильевском острове в Петербурге ограничили в подаче тепла. Теплоэнергетики обещают закончить ремонт к утру воскресенья. Также в зоне уже другого прорыва оказались 8 домов на юге города.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», утром 3 февраля во время планового объезда теплоэнергетики заметили парение у дома №30 на 3-й линии Васильевского острова. Дефект обнаружили на трубе диаметром 400 мм, которая запитывает 99 зданий. Ремонт начали в половине восьмого утра. Три детских, восемь лечебных учреждений и 77 жилых домов временно перевели на пониженные параметры подачи тепла. Горячая вода в кранах не пропала, заверили в компании. 

Предполагается, что в шесть утра 4 февраля ремонтные работы будут закончены. 

Еще один прорыв зафиксирован в Кировском районе, у дома №129 по проспекту Народного ополчения. Течь дал трубопровод диаметром 150 мм. Поврежденный участок будут восстанавливать с 21:45 субботы до восьми утра воскресенья, уточнили в компании «Теплосети Санкт-Петербурга». На время ремонта восемь жилых домов и детское учреждение ограничат в подаче тепла, горячее водоснабжение пообещали обеспечить штатно.

Теплоэнергетики напоминают, что в случае парения или вытекания горячей воды необходимо немедленно покинуть место происшествия и не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам. Ответственность компании застрахована.

 


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30

Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк

Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Setl City
24.01.2018 20:00

Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада

Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32

Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию

Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Жители 77 домов на Васильевском и 8 на Ополчения останутся ночевать в холодных квартирах
Петербургский фонд капремонта оштрафовали за сокрытие информации от плательщиков
Отапливающую дома Красногвардейского района трубу отремонтировали
Подачу тепла в сотню домов Красногвардейского района ограничил превентивный ремонт
В Петербурге одними из первых в стране выбрали мусорного оператора
Луганская народная республика осталась без воды из Киева
Сотрудника Фонда капремонта оштрафовали за неторопливый ответ петербуржцу
«Теплосеть» починила дефектную трубу на Фрунзе
На Фрунзе в 8 домах остывают батареи из-за прорыва теплотрассы
В Кировском районе 29 домов ждут тепла
Как «БУК» и «ГИТ» Московский район не поделили
ГУП «ТЭК» начинает рассылать белые квитанции
Снежные правила Смольного
Вызвали рассрочку на себя
Глава фонда капремонта - о том, на что идут наши деньги
В «Ленэнерго» приходит новый директор
ТСЖ не берут на себя чужие духовки
«Паданцев» найдут по адресам
Как подарки Жилкома оказываются отдарками
Министерство списанных долгов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Вспышка на петербургской ТЭЦ попала на видео

Итоги недели: Как в Сочи сплотили сирийский народ

фото с сайта commons.wikimedia.org

120 лет волне: десять выдающихся работ Алвара Аалто

Новости компаний
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30
Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк
Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Setl City
24.01.2018 20:00
Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12
LEGENDA получила "Доверие потребителя"
12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония X юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34»
ГК «УНИСТО Петросталь»
22.12.2017 15:59
«УНИСТО Петросталь» учитывает экологию при запуске новых проектов
Самыми благоприятными в экологическом плане застройщик назвал Колтуши, Ломоносовский район Ленинградской области, Пушкин и Сестрорецк
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
18.12.2017 12:25
Кандинский поселился в Шушарах
В Петербурге появилось сразу два дома расписанных в стиле Кандинского. Артобъекты поселились на юге города, в микрорайоне Шушары. Неожиданное решение предложила застройщику - компании Дальпитерстрой, её архитектор Алена Коленкова
ЖК OSTROV/«Строительный трест»
12.12.2017 12:56
«Строительный трест» сдал ЖК OSTROV на Петровском острове
11 декабря 2017 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса OSTROV в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Фото предоставлено компанией АО "Ленпромгаз"
27.11.2017 16:10
Рассказываем, как подготовить газовый котел к зиме
Холода, как известно, наступают неожиданно. Ударили морозы, а отопительный котел не выдержал нагрузки и вышел из строя – это может обернуться серьезными последствиями для жителя частного дома.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.