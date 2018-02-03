Жители 77 домов на Васильевском и 8 на Ополчения останутся ночевать в холодных квартирах

Из-за прохудившегося трубопровода дома на Васильевском острове в Петербурге ограничили в подаче тепла. Теплоэнергетики обещают закончить ремонт к утру воскресенья. Также в зоне уже другого прорыва оказались 8 домов на юге города.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», утром 3 февраля во время планового объезда теплоэнергетики заметили парение у дома №30 на 3-й линии Васильевского острова. Дефект обнаружили на трубе диаметром 400 мм, которая запитывает 99 зданий. Ремонт начали в половине восьмого утра. Три детских, восемь лечебных учреждений и 77 жилых домов временно перевели на пониженные параметры подачи тепла. Горячая вода в кранах не пропала, заверили в компании.

Предполагается, что в шесть утра 4 февраля ремонтные работы будут закончены.

Еще один прорыв зафиксирован в Кировском районе, у дома №129 по проспекту Народного ополчения. Течь дал трубопровод диаметром 150 мм. Поврежденный участок будут восстанавливать с 21:45 субботы до восьми утра воскресенья, уточнили в компании «Теплосети Санкт-Петербурга». На время ремонта восемь жилых домов и детское учреждение ограничат в подаче тепла, горячее водоснабжение пообещали обеспечить штатно.

Теплоэнергетики напоминают, что в случае парения или вытекания горячей воды необходимо немедленно покинуть место происшествия и не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам. Ответственность компании застрахована.