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03.02.2018 21:21

Die Welt рассказала, как петербургская «Пелла» спасла старейшую верфь Германии

Судостроительный завод «Пелла» из Санкт-Петербурга выкупил обанкротившуюся старейшую в Германии верфь Sietas и загрузил её заказами, несмотря на санкции ЕС против России. В 2018 году там надеятся впервые, с момента покупки, получить прибыль.

Как пишет немецкая газета Die Welt, верфь Sietas, которая находится Гамбурге-Нойенфельде, в 2014-м подала заявление о банкротстве и после коротких переговоров была выкуплена «Пеллой». Только сумма покупки оценивалась в сумму около 6,5 миллионов евро. Еще 25 млн евро петербургская верфь инвестировала в реконструкцию Sietas.

Тогда приобретение казалось обоснованным – России, с её тысячами километров побережий в северном полушарии, нужны были ледовые суда специального назначения, буксиры, которые можно было бы строить на немецкой верфи. Однако в этот расчет вмешалась политика. Европейский Союз в ответ на действия России в Крыму и события на востоке Украины ввел торговые санкции. После них о российских государственных заказах на Sietas не могло быть и речи.

Но новые собственники сумели настроить производство на европейский рынок и сейчас верфь кажется успешной и постоянно наращивает производство. С верфи сходят паромы с дизельными двигателями, Sietas строит сегменты для круизных судов. В России растет спрос на концепции для ледовых кораблей.  В 2018 году, впервые с момента приобретения, на предприятии рассчитывают на прибыль.

При этом в России, «Пеллу» вытесняют с арендуемой площадки в Крыму.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Ленинградский судостроительный завод «Пелла» основан в 1950 году. В 1992 году предприятие было приватизировано. Завод является лидером в отрасли буксиростроения — его продукция трудится во всех крупных портах и военно­-морских базах России. Отдельные экземпляры можно встретить за рубежом: в Латвии, в Литве, даже в Италии. Выручка «Пеллы» в 2016 году составила 4,3 млрд руб, а убыток - 625,6 млн рублей.


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