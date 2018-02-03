Минобороны подтвердило гибель российского летчика в Сирии

Самолет российских Воздушно-космических сил был сбит в районе сирийской провинции Идлиб. Пилот был убит во время приземления, сообщает Минобороны РФ и добавляет, что по противнику нанесен высокоточный ответный удар, который уничтожил 30 боевиков.

По информации французского информационного агентства AFP, российский штурмовик СУ-25 был сбит в районе села Маасран в провинции Идлиб. На опубликованном в Youtube видео можно заметить, как пилот эвакуируется из горящего самолета. Позже в соцсетях появилась запись с места крушения: на горящих обломках СУ-25 видна красная звезда, которую наносят на российские военные самолеты. Также опубликована фотография якобы погибшего летчика.

Крушение российского штурмовика подтвердили в министерстве обороны РФ, передают РИА Новости. СУ-25 в субботу выполнял облет зоны деэскалации «Идлиб». Огонь открыли, когда самолет летел над районом, подконтрольным запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусра». Предполагается, что штурмовик сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса. Пилот успел доложить об эвакуации, но больше на связь не выходил. По информации Минобороны он погиб, предприняты попытки получить тело.

Также военным ведомством распространено сообщение, в котором говорится, что по подконтрольному террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» району нанесен ответный удар. «По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры», – подчеркивает Минобороны.

Вооружённые силы Российской Федерации с 2015 года участвуют в гражданской войне Сирийской Арабской Республики на стороне правительственных войск. 11 декабря 2017 года президент Владимир Путин объявил о выводе российских войск в связи с прекращением боевых действий. 22 декабря 2017 года министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о выполнении приказа. После вывода спецназа, саперов, медиков и военной полиции авиационную поддержку САР продолжили оказывать Воздушно-космические силы. В декабре-январе на российскую авиабазу Хмеймим были совершены нападения — считается, что они были исполнены силами базирующихся в соседней провинции Идлиб и признанных в России террористическими группировками «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам».