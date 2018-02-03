Вспышка на петербургской ТЭЦ попала на видео

Зарево от короткого замыкания на ТЭЦ, на несколько секунд осветившее небо над Петербургом, 3 февраля поймал видеорегистратор одного из читателей «Фонтанки».

Судя по предоставленному ролику, синие всполохи были видны не больше пяти секунд. Первая вспышка была самой интенсивной, после неё ещё были заметны «отголоски», но уже не такой силы. Как только погасло небо, мигнуло и пропало освещение на улице и в ближайших домах. В зданиях свет восстановился, на дороге – нет. По словам читателя, в восемь утра он проезжал по улице Маршала Говорова в Кировском районе, который обеспечивает энергией Первомайская ТЭЦ.

Видео – Стругай С.С.

Как сообщили в Минэнерго, именно с этой теплоэлектроцентрали в 8:01 в субботу началась серия сбоев на петербургских ТЭЦ. Блэкаут оставил без света больше ста тысяч человек, обесточены оказались четыре района города, на проблемы с электричеством жаловались ещё в трёх. Восстановить штатную работу на трех ТЭЦ удалось к пяти часам вечера. В причинах отключения разбирается спецкомиссия.