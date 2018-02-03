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03.02.2018 18:44

Петербургу обещают метель и гололедицу

Усиление ветра по прогнозам синоптиков завершит в Петербурге первую неделю февраля. Жизнь пешеходам и водителям осложнит гололедица и слабая метель.

Как сообщают в городском МЧС со ссылкой на Гидрометцентр, 4 февраля начнется для жителей Северной столицы со скользких дорог. Ночные -8…-10, а в окрестностях и -13 к обеду с трудом поднимутся до -6. Северо-восточный и северный ветер при этом с 4-9 метров в секунду усилится до 12. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. При этом днем синоптики ждут небольшой снег и слабую метель.

Небо в воскресенье будет облачным, но с прояснениями. Автомобилистов просят быть особенно бдительными, как к соседям по дороге, так и к передвигающимся пешком горожанам.


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