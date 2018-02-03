В ФСБ назвали причину обысков в квартире журналиста Павла Никулина

В ФСБ объяснили обыски в московской квартире журналиста Павла Никулина. Как сообщили РБК в УФСБ по Калужской области, обыски проводились в рамках уголовного дела о терроризме.

«Обыски в квартире журналиста Павла Никулина прошли в рамках уголовного дела по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) в отношении уроженца Калужской области, уехавшего в Сирию воевать на стороне [террористической организации] ИГ (запрещена в России)», — сообщили в ведомстве.

Как поясняла ранее сотрудница правозащитного направления «Открытой России» Полина Немировская, Никулин находится в статусе свидетеля. Поводом для расследования стала его статья «Из Калуги с джихадом» в The New Times, для которой Никулин взял интервью у жителя Калужской области, примкнувшего к боевикам в Сирии.

Об обысках, которые прошли 31 января, сообщал сам Никулин в своем канале в Telegram. Тогда же он пояснял, что обыски проходят в рамках уголовного дела об обучении в целях осуществления террористической деятельности.

В защиту Никулина выступил профсоюз журналистов и работников СМИ. По их данным, обыск у Никулина был проведен на следующий день после его участия в пикете у здания ФСБ против преследований журналистов.